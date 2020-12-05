İki kritik yatırım için teşvik kararı

Yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kocaeli’de Ford tarafından yapılacak ve başlangıç tarihi 1 Temmuz olan yeni nesil ticari araç ve batarya üretim tesisi, 6 yılda tamamlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3 yıl daha ek süre verebilecek. Türü “ürün çeşitlendirme-tevsi” olarak belirlenen projede, sabit yatırım tutarının 20 milyar 501 milyon 205 bin 701 lira, ilave istihdamın 3 bin ve nitelikli personel sayısının 200 olacağı öngörülüyor. Yapılacak yatırımla elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projeleri hayata geçirilecek, ayrıca üretim tesislerinde modernizasyon ve otomasyon yapılacak.

Ford’un kurulu kapasitesi de artırılacak. Yatırım süresi sonunda, yılda 210 bin yeni nesil ticari araç ve 130 bin batarya üretilebilecek. Proje, Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 250 milyon lira nitelikli personel desteği ve yatırım yeri tahsisi gibi desteklerden yararlanabilecek.

YILDA 220 BİN TON

Yayımlanan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre, Hatay’da Oyak Sentetik Karbon Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılacak karbon siyahı üretim tesisi yatırımı 1 Eylül’de başlayacak, yatırımın süresi 3 yıl olacak. Sanayi Bakanlığı, 1.5 yıl daha ek süre verebilecek. Yeni yatırım olarak geçen projede, yatırım tutarı 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 lira olacak.

Projeyle, 303 ilave istihdam oluşturulacak ve yılda 220 bin ton karbon siyahı üretilebilecek. Proje için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 40 milyon lira nitelikli personel desteği ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 75 milyon lirayı aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50’sini kapsayacak enerji desteği gibi yardımlardan faydalanılabilecek.

ARAZİ TAHSİSİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Kararıyla Maxicells ilaç şirketine de, arazi tahsisi yapıldı. Karara göre İstanbul’un Silivri ilçesinden belirlenen arazi firmaya yatırım yeri olarak tahsis edildi. Karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.