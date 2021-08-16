İki konuttan biri depreme karşı sigortalı

DOĞAL Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Koordinatörü Erdal Turgut, zorunlu deprem sigortası poliçesi sayısının 10 milyonu aştığını, Türkiye genelinde konutların yüzde 58’nin sigortalandığını açıkladı. Turgut, 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde açıklamalarda bulundu. 17 Ağustos Marmara ve ardından gelen 12 Kasım Düzce afetlerinin, Türkiye’de deprem bilincinin artmasında önemli bir etkisinin olduğunu, yaşananlara bakıldığında deprem öncesinde gerekli önlemleri almış olanların depremden sonra hayatlarına kaldıkları yerden umutla devam edebildiğini belirten Turgut, “Depremlerin nasıl meydana geldiğini öğrenerek riskleri hakkında bilgi edinerek, hazırlıklı olarak depremden korunmak mümkün” dedi.

HASARA ÖNEM VERİYORUZ

Erdal Turgut, DASK’ın kuruluşundan bu yana 7’den 77’ye farklı yaş gruplarına deprem gerçeğini ve depreme karşı önlem almanın önemini anlattıklarını, bu konuda DASK’ın sistem ve süreçlerini daha ileriye taşımak için çalışırken aynı zamanda halkın sigorta farkındalığını da sağlayıp, deprem gerçeğine karşı bireysel önlemlerini almak üzere harekete geçmeleri için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Tüm konutları finansal güvence altına almak ve böylece depremden sonra sigortalılarımızın yaralarını sarabilmelerine destek olmak en temel hedefimiz. Hasar yönetimindeki hızımızın ve poliçe sahibi vatandaşımızın tazminatını vaktinde almasının DASK’a duyulan güvenin temel unsurlarından biri olduğunu biliyoruz. Depremlerden sonra tazminat ödemelerini alarak yeni hayatlarını kuran sigortalılarımız, sigorta yaptırmayan vatandaşlarımız için de örnek teşkil ediyor. Biz bu nedenle hasar yönetim operasyonlarımıza büyük önem veriyoruz.”

PRİM FARKI ALMIYORUZ

Erdal Turgut, DASK’ın kuruluşundan bugüne geçen 21 yılda Türkiye genelinde zorunlu deprem sigortası poliçe sayısının 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranının yüzde 58’e ulaştığını ifade ederek, “Bizim hedefimiz elbette yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak ve kapsamımıza giren tüm konutları sigortalamak. Bu nedenle 2021 yılını yüzde 100 sigortalılık hedefiyle seferberlik yılı ilan ettik. Yılın başında ‘DASK Yaptıran Kazanıyor’ kampanyasını başlattık. Bu kampanya çerçevesinde pandemi koşulları nedeniyle sigortalılarımızdan prim farkı almıyoruz, buna karşın teminatlarını enflasyon oranında artırıyoruz. Diğer yandan poliçe yenilemelerinin takibini teşvik etmek ve yeni üretimleri desteklemek amacıyla, üretim tarafında da acentelerimize yönelik kampanyalarımız ve çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

DEPREME DAYANIKLI BİNA

DASK olarak sigortalılık bilincini aşılamak için de farklı farklı projeler yürüttüklerine değinen Turgut, 2011 yılından bu yana sürdürdükleri ‘Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar Kazanıyor yarışması ile Türkiye’nin 81 ilinde yerel yönetimleri zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmak için yerel bilinçlendirme kampanyası düzenlemeleri konusunda teşvik etiklerini vurguladı. Turgut, sözlerini şöyle sürdürdü: “2014 yılında başlattığımız ‘DASK-Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’ ile gelecekte binalarımızı emanet edeceğimiz inşaat mühendisliği öğrencilerinde deprem bilincini artırmayı ve depreme dayanıklı bina tasarımı becerisini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürüttüğümüz ‘Önceliğimiz Güven, Sorumluluğumuz Güvence’ projemiz kapsamında okullarda depremi ve DASK’ı anlatıyoruz. Ayrıca tüm iletişim kanallarını da aktif şekilde kullanarak, mümkün olan her mecradan, vatandaşlarımıza ulaşmaya, bilgilendirmeye ve farkındalıklarını sağlamaya çok önem veriyoruz.”

YILLIK PRİM 163 LİRA

ERDAL Turgut, zorunlu deprem sigortasının primlerine de değinerek, şunları söyledi: “Yaşayan tüm poliçeler için ortalama bir yıllık prim tutarı yaklaşık 163 liradır. Zorunlu deprem sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının konutlarda doğrudan neden olacağı maddi hasarları teminat altına alıyoruz. Burada teminat altına aldığımız tutar, evlerin yeniden inşa bedeli. Evin içindeki eşyalar sigorta kapsamında yer almıyor. Ancak sigortalılarımız isterlerse zorunlu deprem sigortası teminatı üzerinde kalan kısım için sektörümüzde faaliyet gösteren sigorta şirketlerimizden konut sigortası yaptırabiliyorlar.”

PLANLARIMIZI İSTANBUL’A GÖRE YAPIYORUZ

DASK olarak tüm planlarını olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yaptıklarına dikkat çeken Erdal Turgut, bu konuda da şu açıklamaları yaptı: “Bu doğrultuda hasar ödeme gücümüzü reasürans korumalarımız ile birlikte 40 milyar TL tutara çıkardık. Dolayısıyla devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturulan bu ödeme kapasitesinin olası depremler göz önünde bulundurulduğunda yeterli korumayı sağlayacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, artan sigortalılık oranına bağlı olarak bu ödeme kapasitesini de artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

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