İki kalkınma ajansına 12 personel alınacak

İki kurumun personel alımına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, BAKKA, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin herhangi birinde çalışabilecek, seyahat engeli olmayan biri iç denetçi, biri hukuk müşaviri olmak üzere 6 uzman alacak.

Başvurular, 16-30 Kasım tarihlerinde ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru" bağlantısından yapılacak. Sözlü sınava katılacak adaylar, 7 Aralık'ta ilan edilecek ve sınav 22-23 Aralık'ta BAKKA'da gerçekleştirilecek.

KUZKA BİR İÇ DENETÇİ, 5 UZMAN PERSONEL ALACAK

KUZKA da Çankırı, Kastamonu ve Sinop illerinin herhangi birinde görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan bir iç denetçi ve 5 uzman alacak. Başvurular, 18-29 Kasım tarihlerinde ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru" bağlantısından gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, KUZKA'da yapılacak sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası www.kuzka.gov.tr adresinden duyurulacak. Başvuru süreci, başvuru için gerekli evrak ve işe başlama gibi konularda personel adaylarını bilgilendirmek amacıyla 20 ve 25 Kasım'da saat 20.00'de webinar düzenlenecek. Katılım için bağlantı adresleri her bir etkinliğin yapılacağı gün saat 13.00'te www.kuzka.gov.tr adresinde ve ajansın sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.