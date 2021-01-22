İki ilaç şirketine Rekabet Kurulu'ndan büyük ceza

Rekabet Kurulu, Novartis Sağlık'a 165,5 milyon TL, Roche Müstahzarları'na 113,0 milyon TL idari para cezası verdi. Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.



Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21.01.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine dolayısyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.



Açıklamada şöyle denildi:



1) Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile

2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim

Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden

- Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 165.464.716,48 TL,

- Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye 112.972.552,65 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.