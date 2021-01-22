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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.01.2021 - 13:34 | Son Güncelleme:

İki ilaç şirketine Rekabet Kurulu'ndan büyük ceza

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İki ilaç şirketine Rekabet Kurulu'ndan büyük ceza
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Rekabet Kurulu, Novartis Sağlık'a 165,5 milyon TL, Roche Müstahzarları'na 113,0 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu, Novartis Sağlık'a 165,5 milyon TL, Roche Müstahzarları'na 113,0 milyon TL idari para cezası verdi. Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını  yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip  etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21.01.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda  Novartis Sağlık Gıda  ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine dolayısyla  aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüslere idari para  cezası verilmesine karar verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

1) Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini  ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile
2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası  ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim
Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci  fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2019 mali  yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi  gelirleri üzerinden
- Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 165.464.716,48 TL,
- Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye 112.972.552,65 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİ ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir.

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