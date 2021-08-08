İki haftada yüzde 6 kazandırdı! Borsa’da yabancı etkisi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi oldukça olumlu geçen bilanço döneminin de katkısıyla alış ağırlıklı bir seyir izledi. Küresel pay piyasalarındaki alıcılı seyir ve açıklanan şirket bilançolarındaki olumlu gerçekleşmelere paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından kısmen de olsa olumlu ayrışmayı başardı.

Ülke genelinde Kovid-19 salgınına karşı aşılama hızla devam ederken, toplam yapılan aşı sayısı 75 milyonu geçti. Hafta içinde açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI 54'e çıkarak, ocaktan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3 artışla 1.434,76 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.400 seviyesinin ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Uzmanlar yaşanan yükselişte yabancı yatırımcıların yaptığı alımların etkili olduğu görüşünde. Peki önümüzdeki dönemde borsada ne olacak? Yükseliş sürecek mi? Uzman isimler Hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

İKİ HAFTADA YÜZDE 6 GETİRİ SAĞLADI

Fon Yöneticisi Eral Karayazıcı:

İlk yarıyılda yüzde sekiz kayıpla 1356 puana gerileyen Borsa İstanbul, temmuz ayı içinde rotayı yukarı çevirdi ve geride kalan iki haftada yüzde 6 getiri sağlayarak 1435 puana ulaştı. Diğer ülke borsalarına kıyasla aşırı iskontoda oluşu ve yaz aylarında döviz kurlarının dengelenmesi bu güçlü performansta başlıca nedenlerdi.

BIST 2020 yılını 1477 puan ile noktalanmıştı. Aradan geçen yedi ayın enflasyonu olan yüzde 10,4 dikkate alınırsa, yıl başlangıcının bugünkü bazını 1630 puan gibi düşünmek ve halen BIST’in sene başına göre yüzde 12 iskontolu işlem gördüğünü ifade etmek yanlış olmaz.

YILIN SON ÇEYREĞİNE DİKKAT

Ancak kısa vadede borsanın geride kalan iki haftayı çağrıştıran bir yükselişe imza atması kolay değil. Bir süre küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın Sonbaharda varlık alımlarında kesinti kararı alacağını fiyatlayabilir.

Bu senaryo dahilinde ben BIST’de bir süre 1400-1450 gibi bir bant içinde yatay seyir yaşanması ihtimalini daha yüksek buluyor, 1750 puana kadar sürebilecek güçlü bir yükseliş içinse yılın son çeyreğinin daha elverişli olacağını düşünüyorum.

YABANCI ALIMI DEVAM EDİYOR

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan:

Mart'tan sonra satışa ağırlık vermiş olan yabancı, ucuz seviyelerden borsada getiri potansiyeli oluşturabilir. Kur biraz baskı yapıyor, nitekim TL tekrar değer kaybı eğilimini öne çıkarmış durumda. Ama yabancı alımı devam ediyor, yabancı bu kadar almışken devamı da gelecektir.

Geri çekilmeler, alım fırsatı olabilir; özellikle BİST 30 ve 50 tarafında. Yurtdışına göre ucuzuz ve bilançolar da, özellikle endeks ağırlığı yüksek sanayi şirketleri nezdinde iyi geliyor.

Makro açıdan; TCMB'den faiz değişikliği beklenmemesi ve ABD'den gelen güçlü istihdam verileri çerçevesinde özellikle tahvil faizleri nezdindeki hareket TL'yi olumsuz etkilese de, borsa bu denklemde kendini pozitif konumlandırmayı son günlerde başarmış durumda.

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