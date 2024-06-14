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İki fabrikada 135 milyon litrelik üretim

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#Golf Dondurma#Fabrika#Üretim
İki fabrikada 135 milyon litrelik üretim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:09

Dondurma üreticisi Golf Dondurma, Kahramanmaraş ve Bursa fabrikalarında 135 milyon litrelik üretim hacmine ulaştıklarını duyurdu. Şirket 2003 yılında 10 milyon litre ile üretim yolculuğuna başlamıştı.

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Türkiye'nin dondurmadaki meşhur ününü, dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirten şirketin Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ezgi Eröz, ”Biz 20 yılı aşkın bir süredir hep hikayesi olan bir ürünü tüketicilerimizle buluşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Çünkü tüketicilerimizin ürünlerimizle bağ kurmasını istiyoruz” dedi.

Şirketin Fabrikalar Direktörü Levent Bilginer ise “Verimli ve doğaya saygılı üretimimiz ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarken aslında Ar-Ge faaliyetlerimiz ile de geleceğimizi şekillendiriyoruz. Kahramanmaraş fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse süt temini ile önemli bir katkı sunuyor, 6 Şubat depremleri sonrasında da bu desteği de artırarak bölge istihdamına sürdürülebilir şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Golf Dondurma#Fabrika#Üretim

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