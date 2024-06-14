İki fabrikada 135 milyon litrelik üretim

Haberin Devamı

Türkiye'nin dondurmadaki meşhur ününü, dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirten şirketin Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Ezgi Eröz, ”Biz 20 yılı aşkın bir süredir hep hikayesi olan bir ürünü tüketicilerimizle buluşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Çünkü tüketicilerimizin ürünlerimizle bağ kurmasını istiyoruz” dedi.

Şirketin Fabrikalar Direktörü Levent Bilginer ise “Verimli ve doğaya saygılı üretimimiz ile bugünün ihtiyaçlarını karşılarken aslında Ar-Ge faaliyetlerimiz ile de geleceğimizi şekillendiriyoruz. Kahramanmaraş fabrikamız kurulduğu günden bu yana bölge ekonomisine gerek istihdam gerekse süt temini ile önemli bir katkı sunuyor, 6 Şubat depremleri sonrasında da bu desteği de artırarak bölge istihdamına sürdürülebilir şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.