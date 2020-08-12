İki eski hükümlü devlet yardımıyla iş kurdu

Erzurum’da Adem Kaya, eski hükümlülere yönelik iş kurma projesinden yararlanarak, 2 yıl önce devletten aldığı hibe sayesinde besiciliğe başladı. Erzurum Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu’ndan uzmanların desteğinde hazırladığı projeyle devletten 26 bin 500 lira hibe alan Kaya, büyükbaş hayvan besiciliğine başladı. Ailesinin geçimini besicilikle sağladığını ifade eden Kaya, şunları söyledi: “Bunların sayesinde maddi olarak durumumu düzelttim. Hibe desteği almadan iş başvurusu yaptım. Yanlış gözle bakıyorlar ama şimdi kendi işimde çalışıyorum ve hayvancılığın yanında çiftçilik de yapıyorum. Bu proje sayesinde kalkındık. Devlet bana büyük bir fırsat sağladı. Allah devletimize zeval vermesin.”

AYDIN’DA KENDİ İŞİNİ KURDU

Aydın’da, 12 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Özden Güney ise devletten aldığı 13 bin liralık hibeyle 4 yıl önce açtığı iş yerinde bir kişiye de iş imkânı sağladı. Güney, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları Bürosu’na başvurarak, proje hazırladı. Güney, İŞKUR üzerinden başvuru yaptığı projenin kabul edilmesinin ardından 13 bin liralık hibe aldı. Aydın Demirciler Sitesi’nde kendi iş yerini kuran ve 1 kişiye de istihdam sağlayan Güney, şöyle dedi: “Ben de bundan faydalandım ve kendi iş yerimizi açtım. Bu iş yerini açtığımdan beri herhangi bir suça karışmadan ekmeğimin peşinde oldum. Allah devletimizden razı olsun. Büyüklerimizin bize böyle bir imkân sağlamasından dolayı çok mutluyum ve memnunum.”