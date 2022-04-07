İki Bakan Togg direksiyonunda

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın eşlik ettiği test sürüşünde, Bakanlar elektrikli Togg’la 100 kilometre hıza 4.5 saniyede ulaştı. Togg’un Gemlik’teki fabrikasına kurulan 1.6 kilometre uzunluğundaki yeni pistte teste çıkan Bakanlar, sırayla Togg’un banttan inecek ilk modeli olan SUV modelinin direksiyonuna geçti. Koltuğa ilk olarak Bakan Nebati oturdu. Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi. Bakan Varank, test sürüşü sonrası kabine arkadaşı Nebati için, “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” esprisini yaptı. Bakan Nebati’nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum ise, “Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah” oldu.

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‘UÇTUK GERÇEKTEN’

Daha sonra Bakan Varank, yine Togg CEO’su Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. Togg’un arka koltuğunda Bakan Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci de yer aldı. Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Dışarıdan da, içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunun baştan sona Türkiye’den çıkmış olması çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak” dedi. Varank’ın sürüş sonrası, “Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici” açıklamaları dikkat çekti.

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YÜZDE 76’SI BİTTİ

Bakan Nebati ve Bakan Varank, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde de bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamladığı ve test pistinin de tamamlandığı bilgisini verdi. Türkiye’nin ilk yerli otomobili olacak Togg’da deneme üretimleri bu yaz başlayacak. İlk model olacak SUV, yıl sonunda üretim bantlarından inecek. Togg’da ilk satışlara ise 2023 yılının birinci çeyreğinde başlanılması hedefleniyor.

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GEMLİK’TE TEST PİSTİ 3 AYDA TAMAMLANDI

TOGG’dan yapılan açıklamada, fabrikanın bulunduğu Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pistinin tamamlandığı bildirildi. Fabrikanın bulunduğu tesisin inşaatında hızla sona yaklaşıldığı da belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, özel manevra alanı gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototipleri test edilecek. Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edileceği pistin yapımı 3 aylık sürede tamamlandı.”