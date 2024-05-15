×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

İki ayda e-ihracat ile 4.5 milyon ürün satıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trendyol#E-İhracat#E-Ticaret
İki ayda e-ihracat ile 4.5 milyon ürün satıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 10:43

E-ticaret platformu Trendyol, mart ve nisan ayına ilişkin e-ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türk üreticiler iki aylık dönemde yaklaşık 4.5 milyon ürünü dünya pazarlarıyla buluşturdu. En çok satış yapılan ülkeler Suudi Arabistan ve Azerbaycan oldu.

Haberin Devamı

Açıklanan verilere göre Türk ürünlerine en çok ilgi gösteren şehirler Riyad, Cidde, Bakü, Dubai, Mekke ve Abu Dabi oldu. Körfez bölgesi alt-üst takım, Azerbaycan tişört, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile DACH (Almanya ve Avusturya) bölgeleri elbise ihtiyaçlarını Türkiye’den karşıladı.

E-ticaret ile dünya pazarlarına açılan şehirlerde Gaziantep, Denizli, Adana ve Mersin başı çekti. Kocaeli ise ilk kez en fazla ihracat gerçekleştiren 10 şehir arasına girmeyi başardı.

Körfez bölgesine yönelik Ramazan kampanyasının e-ihracata olumlu yansıdığı belirtilirken Türk satıcıların, Ramazan ayında Körfez bölgesinde 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiği vurgulandı. Körfez bölgesine yönelik satışların ise, tüm satışların yüzde 25’ini oluşturduğu açıklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trendyol#E-İhracat#E-Ticaret

BAKMADAN GEÇME!