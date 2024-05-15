İki ayda e-ihracat ile 4.5 milyon ürün satıldı

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Açıklanan verilere göre Türk ürünlerine en çok ilgi gösteren şehirler Riyad, Cidde, Bakü, Dubai, Mekke ve Abu Dabi oldu. Körfez bölgesi alt-üst takım, Azerbaycan tişört, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile DACH (Almanya ve Avusturya) bölgeleri elbise ihtiyaçlarını Türkiye’den karşıladı.

E-ticaret ile dünya pazarlarına açılan şehirlerde Gaziantep, Denizli, Adana ve Mersin başı çekti. Kocaeli ise ilk kez en fazla ihracat gerçekleştiren 10 şehir arasına girmeyi başardı.

Körfez bölgesine yönelik Ramazan kampanyasının e-ihracata olumlu yansıdığı belirtilirken Türk satıcıların, Ramazan ayında Körfez bölgesinde 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiği vurgulandı. Körfez bölgesine yönelik satışların ise, tüm satışların yüzde 25’ini oluşturduğu açıklandı.