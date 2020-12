İki ay boyunca ücretsiz olacak

iPara’nın MultiNet yemek kartı geçen restoranlarda kullanılabilecek yeni ürünü MultiLink ile müşteriler cep telefonlarına gelen SMS’teki link üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek, POS cihazına gerek olmadan ödeme yapabilecek.

“İKİ AY BOYUNCA HİÇ BİR ÜCRET ALMADAN HİZMET SAĞLAYACAĞIZ”

İşletmelerin dijital yetkinliğinin artırılmasına katkı sunacak bir hizmet olduğunu dile getiren Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, “Multinet Up olarak uzun yıllardır restoran sektörünün dijitalleşmesine liderlik ediyor, en yeni teknolojiler ile geliştirdiğimiz ödeme sistemimizi üye iş yeri ağımızdaki işletmelerin kullanımına sunuyoruz. 2019’da sektörde bir ilki gerçekleştirerek üye restoranlarımızla buluşturduğumuz mobil ödeme alma uygulamamız MultiPOS’u; iPara ile gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli iş birliği sonrasında iPara’nın sunduğu online ödeme alt yapısı ile entegre ettik ve mobil posumuzu kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen restoran müşterilerinin hizmetine sunduk. Böylece web sitesi üzerinden online ödeme alma imkânı bulunmayan restoranlar, Multinet Up’ın mobil ödeme alma uygulaması MultiPOS ile online ödeme alabilecek. İşletmelerin dijital yetkinliğinin artırılmasına katkı sunacak bu hizmeti, iki ay süreyle hiçbir ücret almadan sağlayacağız. Sektörün içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde restoranlara destek olacak bu iş birliğinde emeği geçen herkesi kutlarım. Multinet Up olarak paydaşlarımıza fayda ve değer sunan iş birliklerini hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

“MÜŞTERİLER POS CİHAZI BEKLEMEDEN KOLAYCA ÖDEME YAPABİLECEK”

Yeni ürünleri MultiLink’i anlatan iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, “MultiLink ile MultiNet üye iş yerlerinde kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen tüm müşterilere online ödeme olanağı sunuyoruz. Restoranlar müşterilerine SMS ile gönderecekleri link üzerinden kart bilgileri ile online ödeme yapma imkânı sunabilecek. Böylelikle restoran web sitesi olmasa da online ödeme alabilecek. Müşteriler ise POS cihazı beklemeden kolayca ödemelerini yapabilecekler ve kartlarını sonradan ödemek üzere iPara Pass özelliği ile saklayabilecekler. Restoranların bu kolaylık ile tanışması için iki ay boyunca hiçbir bir ücret almayacağız. İlk etapta MultiNet üye iş yerleri ile başlattığımız hizmetimiz farklı iş birlikleri ile devam edecek. Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz iPara Pass, MultiLink gibi yeni ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimize pratik çözümler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.