İhtiyaçları karşılamak için ‘El Ele Destek Hareketi’

Projeye 1.5 milyon TL’lik katkıda bulunan Mastercard ve İhtiyaç Haritası, salgın nedeniyle kırılgan bir dönem geçiren kişi ve işletmelere ‘can suyu’ olduğunu belirtiyor. Platform aracılığıyla yerel işletmeler ve esnaflar tarafından karşılanması esasına dayanarak ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli başta olmak üzere toplamda 20 ilde hayata geçirilecek. Yerel ihtiyaçların, yerel işletmelerden karşılanmasına imkan sunan ve yerel ekonomiye katkı sağlanması hedeflenen proje e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek.

Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin ihtiyaçlarını yerel ekonominin paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedefliyoruz” dedi. İhtiyaç Haritası Kurucularından Mert Fırat “Bu fonu doğru kaynaklara, hızlı ve etkin bir şekilde aktarmak, toparlanma çalışmalarında yerel işletmelere destek olmak gayesiyle, gerçek ihtiyaç sahipleri ve destekçilerini sosyal pazar yeri platformda buluşturduk” diye konuştu.