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İhtiyaç sahiplerine ‘robot el’ uzatacak

#Bülent Aksu#Robotel#Turkcell
İhtiyaç sahiplerine ‘robot el’ uzatacak

TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Robotel Türkiye Derneği ile geliştirdikleri proje kapsamında, 3 boyutlu yazıcılardan üretilmiş el ve parmak protezlerini 120 ihtiyaç sahibine ulaştıracaklarını bildirdi.

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Projeyle ilgili bilgiler veren Aksu, “Robotel Türkiye Derneği, el ve parmak protezi ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir mekanik ellerin ücretsiz paylaşıldığı bir platformdu. Biz de dernekle işbirliği yaparak, parmak ve el deformasyonu nedeniyle proteze ulaşamayan veya kullanamayanlara destek vermek istedik. Verdiğimiz bağış desteğiyle de bekleyen 120 el için çalışmalara başladık. Ayrıca, dernekle Zeka Gücü öğrencilerimize eğitim vermeye de başladık. Öğrencilerimizin de katkılarıyla 1 sene içerisinde tüm robot eller hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak” dedi.

İhtiyaç sahiplerine ‘robot el’ uzatacak

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HEDEF SIFIR EMİSYON

Şirketin teknoloji ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksu, pandemi ile birlikte, iklim krizi ve sürdürülebilirlik konularında dünya genelinde farkındalığın arttığına dikkat çekti. Aksu, Turkcell’in yaklaşımını ise, “Ürettiğimiz teknolojileri doğaya, çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla tasarlıyor, tüm iş süreçlerimizi insan ve çevre odaklı kurumsal yaklaşımla geliştiriyoruz. İklim değişikliği karşısında, teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda; 2030 yılına kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon olma hedeflerine sahibiz” diyerek özetledi.

TEMİZ ENERJİYE YATIRIM

“Sadece yenilenebilir enerji tüketen değil aynı zamanda yenilenebilir enerji de üretebilen bir şirket olmak amacıyla bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz” diyen Aksu, şöyle devam etti: “2021 yılındaki elektrik tüketimimizin tamamını, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ederek karşıladık. Sahip olduğumuz toplam 3 güneş enerjisi projesi ile 2020 yılında yenilenebilir kaynaklardan 1.6 milyon kWh elektrik üretmiştik. 2021 yılında İzmir Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali’ni (RES) satın aldık. Turkcell olarak toplam kurulu gücü 18 MW olan ve yılda yaklaşık 67.5 GWh’lik bir üretim gerçekleştirme kapasitesine sahip bu RES ile 2.500 baz istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz.”

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YEŞİL KREDİDE HACMİ ARTTIRDI

SÜRDÜRÜLEBİLİR finansman araçlarına yönelik çalışmalardan da bahseden Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, “Sürdürülebilirlik alanındaki bu taahhütlerimizi finansman kaynaklarımızı çeşitlendirme hedefimizle birleştirdik ve BNP Paribas ile daha önce imzaladığımız ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ anlaşmamızda tutarı arttırıp vadeyi uzatarak güncelledik. Bu kredi sayesinde bir taraftan karbon ayak izi azaltılarak çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirirken bir taraftan da finansman maliyetlerimizi düşürebileceğiz. Bu tarz kaynakların artarak kullanılması için öncülük yapmaya devam edeceğiz” dedi. Şirket, geçen ay BNP Paribas ile imzaladığı anlaşma sayesinde 2019’da tahsis ettiği sürdürülebilir endeksli kredinin tutarını 70 milyon Euro’ya çıkarmış ve vadesini 5 yıl olarak güncellemişti.

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#Bülent Aksu#Robotel#Turkcell

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