İhtiyaç kredisinde ortalama faiz %18.12

Son bir aylık dönemde kredi faizlerinde yaklaşık 4 puanlık artış yaşandı. 7 Ağustos tarihinden itibaren 4 Eylül haftasına kadar konut kredilerinde 4.42 puan, taşıt kredilerinde 4.15 puan ve ihtiyaç kredilerinde de 4.71 puanlık artış oldu. Konut kredisi 7 Ağustos tarihinde yüzde 9.38’di. 4 Eylül haftasında ortalama faiz yüzde 13.80 oldu. 7 Ağustos tarihinde bankaların verdiği ortalama ihtiyaç kredisi faizi 13.41’ken, 4 Eylül haftasında ise yüzde 18.12’e yükseldi. Taşıt kredilerinde ise 7 Ağustos haftasında ortalama kredi faizi yüzde 12.42’yken, 4 Eylül haftasında yüzde 16.57’ye çıktı.

FAİZLER NEDEN YÜKSELDİ?

Piyasalarda ağustos ayı başındaki hareketlilik sonrası, Merkez Bankası likidite adımları atmaya başlamıştı. Merkez Bankası attığı adımlarla politika faizini artırmadan, piyasadaki faizi yükseltmiş oldu. Açık piyasa işlemleriyle bankalara sağlanan TL fonlamanın ortalama maliyeti, geçen cuma günü yüzde 10.22’den yüzde 10.29’a yükseldi. Piyasada, Merkez Bankası’nın yüzde 11’lere doğru sıkılaştırmayı sürdürmesi bekleniyor. Merkez Bankası’nın geçen ayın başında attığı adımların etkisi kredi faizlerinde de gözlendi. Konut faizleri 31 Temmuz tarihinde ortalama yüzde 9.22’ydi. 7 Ağustos tarihinde yüzde 9.38 olan ortalama faiz, 14 Ağustos tarihinde yüzde 9.99, 21 Ağustosta yüzde 11.66, 28 Ağustosta yüzde 13.31 ve 4 Eylül haftasında da yüzde 13.80 oldu. İhtiyaç kredilerinde ise 31 Temmuz tarihinde yüzde 11.48 olan ortalama faiz, 7 Ağustos tarihli haftada yüzde 13.41, 14 Ağustosta yüzde 16.93, 21 Ağustosta yüzde 17.74, 28 Ağustosta yüzde 18.06 ve 4 Eylül haftasında da yüzde 18.12 oldu.

MEVDUAT FAİZİ NE OLDU?

Merkez Bankası verilerine göre, mevduatlara 1 ay vade için verilen ortalama faiz 31 Temmuz haftasında yüzde 6.87’ydi. 7 Ağustos haftasında yüzde 7.34’e yükselen mevduat faizi, 14 Ağustos haftasında yüzde 8.10, 21 Ağustos haftasında yüzde 8.87, 28 Ağustos haftasında yüzde 8.83 ve 4 Eylül haftasında da yüzde 9.22 oldu. 3 ay vadeli mevduat faizleri ise 31 Temmuz haftasında yüzde 8.16’ydı. 7 Ağustos haftasında yüzde 8.70 olan ortalama faiz, 14 Ağustos haftasında yüzde 10.06, 21 Ağustos haftasında yüzde 10.93, 28 Ağustos haftasında yüzde 11.44 ve 4 Eylül haftasında da yüzde 11.76 oldu.