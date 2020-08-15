İhtiyaç kredilerinde 6 milyar liralık artış

Artışın önemli bir kısmı ihtiyaç kredilerinde yaşandı. 30 Temmuz haftasında 360.3 milyar lira olan ihtiyaç kredileri, 7 Ağustos haftasında 366.5 milyar lira oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre 7 Ağustos’la biten haftada toplam Türk parası kredileri 2 trilyon 206 milyar liradan 2 trilyon 219 milyar liraya yükseldi. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinin toplamından oluşan tüketici kredileri 7 Ağustos’la biten haftada 10.2 milyar lira yükselerek, 641 milyar 874 milyon lira oldu.

KONUT VE TAŞIT

Konut kredileri 30 Temmuz haftasında 261.7 milyar liraydı. 7 Ağustos haftasında, 3.9 milyar lira artışla, 265.6 milyar liraya çıktı. Bir önceki hafta da konut kredileri 4.1 milyar lira artmıştı. Taşıt kredileri ise 9.6 milyar liradan 9.7 milyar liraya yükseldi. Aynı hafta ihtiyaç kredilerindeki artış 6.1 milyar lira oldu. 30 Temmuz haftasında 360.3 milyar lira olan ihtiyaç kredisi 366.5 milyar liraya çıktı. İhtiyaç kredileri 17 Temmuz haftasında 350.1 milyar liraydı. 24 Temmuz haftasında 4.8 milyar lira artışla 354.9 milyar lira olurken, 30 Temmuz haftasında 5.3 milyar lira artarak 360.3 milyar lira oldu.

Kamu bankalarının verdiği kredi 30 Temmuz haftasında 1 trilyon 102 milyar liraydı.

ÖZELDEN İHTİYAÇ KREDİSİ

7 Ağustos haftasında 7.8 milyar lira artarak 1 trilyon 110 milyar liraya yükseldi. Tüketici kredileri 323.5 milyar liradan, 330.1 milyar liraya çıktı. Kamu bankalarının verdiği tüketici kredileri bir haftada 6.5 milyar lira arttı. Bunun 3.5 milyar TL’si konut kredileri oldu. Kamu bankalarının verdiği konut kredisi 169.7 milyar liradan, 173.3 milyar liraya yükseldi. İhtiyaç kredileri ise 151.3 milyar liradan 154.3 milyar liraya yükseldi. Böylece kamu bankalarının verdiği ihtiyaç kredisi 2.9 milyar lira artış göstermiş oldu. Yerli-özel bankaların verdiği ihtiyaç kredileri de 2.2 milyar lira arttı. 30 Temmuz haftasında 120.5 milyar lira olan ihtiyaç kredisi 7 Ağustos haftasında 122.7 milyar liraya yükseldi. Yabancı bankaların verdiği ihtiyaç kredisi ise 30 Temmuz haftasında 88.5 milyar lirayken, 7 Ağustos haftasında 89.4 milyar liraya çıktı.

İHTİYAÇ KREDİLERİNİN SEYRİ (milyon TL)

26 Haziran 338.763

3 Temmuz 343.571

10 Temmuz 347.968

17 Temmuz 350.132

24 Temmuz 354.976

30 Temmuz 360.348

7 Ağustos 366.474