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Ekonomi
Haber Giriş: 25.07.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, ilanın  yayım tarihinden itibaren 15  gün içerisinde  Bilkent  Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi  Dekanlığına  şahsen  ya  da  iadeli  taahhütlü  posta  yoluyla  teslim  etmeleri  gerekiyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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