İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi akademisyen alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adaylar özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın