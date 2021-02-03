İhracatta yeni yıl coşkusu

Ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre, 2 işgünü eksik olmasına rağmen yüzde 2.5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun tüm zamanların en yüksek ocak ayı gerçekleşmesi olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu rakam, ihracatımızda geçen yılın son çeyreğinde görülen büyüme sürecinin devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, ocak ayında ithalatımız, geçen senenin aynı ayına göre, yüzde 5.6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı dış ticaret açığı, 3 milyar 75 milyon dolar olmuştur. Bu da geçen sene ocak ayına göre yüzde 32’lik bir azalışa karşılık gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen sene ocak ayına göre 6.5 puan artışla yüzde 83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87’dir. Ocak ihracatı, küresel ekonomide devam eden belirsizlik ortamı, ikinci dalga nedeniyle ticaret ortaklarında devreye konulan kısıtlamalar, teslimat sürelerinde gecikmeler ve lojistik maliyetlerdeki artışlar gibi gözlenen arz kısıtlarına rağmen önemli ve başarılı bir performanstır” dedi.

200 MİLYAR HEDEFİ

TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 yılının son çeyreğinde, ihracatımızı 50 milyar doların üzerine çıkardık. Bu rakam, bize artık ihracatta yıllık 200 milyar dolar seviyesini aşmanın zamanının geldiğini gösteriyor. Bu yıl, ihracatçımızın bu tempoyu koruyacağına ve hatta aylık ihracatta yeni rekorlar kıracağına yürekten inanıyorum. Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara ulaşacak güce, altyapıya ve enerjiye sahibiz. Küresel tedarik zincirlerinde pandemi ile hızlanan yeniden yapılanma sürecinin faydalarını şimdiden görmeye başladık. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza talebin arttığını, Türkiye markasının güç kazandığını gözlemliyoruz” diye konuştu.

FIRSATÇILARA DİJİTAL ÖNLEM

Bakan Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek “Bu doğrultuda dün akşam (önceki gün) 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226’sında, 46 bin 768 ürünün 1094’ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Tabii burada yine kurul kararı ile ceza kesilecek” dedi. Ticaret Bakanlığı’nın fahiş fiyat uygulayanların tespiti konusunda dijitalleşme çalışmalarının ve uygulamalarının da olduğunu açıklayan Pekcan, şunları kaydetti: “Ürün Takip Sistemi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız karekodlu etiket okutarak imalat, son kullanma tarihini, gramajını, fiyat süreçlerini varsa sertifikalarını da bu şekilde görebilmek.”