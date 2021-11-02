İhracatta yeni rekor

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bu yılın ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğuna işaret eden Muş, ihracatın, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi. Muş, bu kapsamda, ihracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğine dikkati çekerek, “İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20.2’lik artışla 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215.7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla 2021 yılının henüz 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180.8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk” diye konuştu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ

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İthalatın ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22.3 milyar dolar olduğunu dile getiren Muş, şunları kaydetti: “Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 22.5 artışla 215.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5.6 puan artışla yüzde 93.4’e ulaşmıştır. Bakın, dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7.2 puan artışla yüzde 84.3’e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33.8 milyar dolara gerilemiştir.”

MASA BAŞI OYUNLAR

İhracatta ortaya konulan performansın küresel ticaretteki trendin çok üstünde olduğuna vurgu yapan Bakan Mehmet Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Masa başında birtakım istatistik oyunlarıyla rakamları çarpıtma uğraşı içerisinde olanlar var. Önü arkası kesilmiş grafiklerle, rastgele kıyaslanmış dönemlerle, anlamsız karşılaştırmalardan yola çıkılarak tespit yapılamaz. Kafanıza göre eksiltin, bölün, toplayın hangi kıyaslamayı yaparsanız yapın Türkiye’nin ihracat başarısını gizleyemezsiniz. 215 milyar dolarlık ihracat başarısını ve ortaya konulan vizyonu yok sayamazsınız. Dünşa Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) 2.çeyrek verilerine göre dünya ihracatı 10.4 trilyon dolar ile yüzde 30.3 artarken; Türkiye ihracatı 104.9 milyar dolar ile yüzde 39.8 yükseliş gösterdi. Böylece yıllıklandırılmış olarak ülkemizin dünya ihracatından aldığı pay ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Yine DTÖ verilerine göre Türkiye, G20 ülkeleri içerisinde ihracatını en fazla arttıran 3. ülke konumundadır.”

‘İHRACATÇININ KUR YÜKSELİŞ TALEBİ YOK’

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TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçının kur yükselişi talebi olmadığını belirtirken, istikrarlı kurun, istikrarlı ihracat anlamına geldiğini vurguladı. Gülle, “Tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, 20 milyar dolar sınırını bir kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Son 12 ayda 215,7 milyar dolar ihracatla, yıllık ihracat hedefi olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı” dedi. Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin şimdiden yakalandığını vurgulayan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yıl sonu hedefimiz 211 milyar dolardı; mevcut ivme gösteriyor ki bu rakamı rahatlıkla aşacak, hatta 220 milyar dolar seviyesini zorlayacağız. OVP’de 100. Yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut ivmeyle, inşallah bu rakama 100. yıldan önce ulaşacağız. İhracatçılarımız hiçbir zaman döviz kurlarında spekülatif artıştan yana olmamıştır. İhracatçılarımızın kurların yükselişi ile ilgili bir talebi ya da beklentisi de hiçbir zaman olmamıştır. Bizler için istikrarlı kur, istikrarlı ihracat demektir. Rakamlar da zaten net bir şekilde gösteriyor ki kurun seviyesi ne olursa olsun ihracatta rekor üzerine rekor kırmayı sürdürüyoruz. Birçok uluslararası kuruluşun değerlendirmesine göre ülkemiz yılı yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacak. Bu büyümenin 2 puanı doğrudan ihracattan, 3 puanı ihracatın tetiklediği sanayi üretim artışından ve 1 puanı yine ihracatla yükselişe geçen yeni yatırımlardan gelecek. Yani ihracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz.”