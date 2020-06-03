İhracatta virüsün izleri siliniyor

2019 yılına göre ihracat mayısta yüzde 40.88 düşerken; Nisan ayına göre yüzde 10.84 oranında artış gösterdi. İthalat da aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 27.69 azalırken, nisana göre yüzde 3.5 oranında arttı. Tüketim malları ithalatı yüzde 38 azalırken, yatırım mallarında bu oran yüzde 11.4, ara mallarında ise yüzde 29 oldu. Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre 2020 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 40.88 azalarak 9 milyar 964 milyon dolara; ithalat yüzde 27.69 azalarak 13 milyar 406 milyon dolara; dış ticaret hacmi de yüzde 34 azalarak 23 milyar 370 milyon dolara düşerken; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.3 oldu.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER KIPIRDADI

Paylaşılan bültende COVID-19 salgınına ilave olarak mayıs ayında takvim etkisinin ihracatı, dolayısıyla da dış ticaret hacmini olumsuz etkilediği şöyle vurgulandı: “2019 yılı mayıs ayındaki 22 iş günü, 2020 yılı mayıs ayında 16 işgününe gerilemiştir. Buna karşılık, pandemi sürecinde ihracatımız yıllık bazda gerilemesine rağmen, mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 10.84 artış göstermiştir. Diğer taraftan nisan ayında 20 hafta içi iş günü ihracat ortalaması 419,7 milyon dolar iken bu rakam mayıs ayında yüzde 28.8 artışla 540.5 milyon dolara çıkmıştır. Ayrıca, nisan ayında yüzde 66,3 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, mayıs ayında yüzde 74.3’e yükselmiştir. Motorlu Kara Taşıtlarında ihracatı mayıs ayında yüzde 58.12 azalışla 1 milyar 12 milyon dolara geriledi. En fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla 914 milyon dolarla kazanlar ve makineler; 569 milyon dolarla kıymetli taşlar oldu. Diğer taraftan, pandemi sürecinin etkisiyle nisan ayında ihracatı ciddi oranda gerileyen lokomotif sektörlerde mayıs ayında toparlanma görülmeye başlandı. İhraç pazarlarımızdaki kademeli normalleşme ile birlikte mayısta nisana göre otomotivde yüzde 95.5, hazır giyimde yüzde 45.4, tekstilde yüzde 35.5, mobilyada yüzde 26.3 ihracat artışı oldu.”

İHRACATTA YENİ REKORLAR KIRACAĞIZ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılarımız; yaşanan kaybı fazlasıyla telafi edecek, Türkiye’nin küresel ticaretin ‘güvenilir limanı’ olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir” dedi. Gülle, “Şoklara dayanıklı bir yapıya sahip olan ticaret kültürümüz, ülkemizin her alanda küresel virüs salgınından en az etkilenen ülkelerden biri olmasında büyük rol oynadı. Salgın sürecinde Türk ihracatçısı tedarikte sağladığı güven ve değişen koşullarda hızla aldığı aksiyonlarla başarılı bir sınav verdi” ifadelerini kullandı.