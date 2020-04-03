İhracatta virüs etkisi

Resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, martta ihracat, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 gerileyerek 13 milyar 426 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 3.13 artışla 18 milyar 821 milyon dolara yükseldi. Mart ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen koronavirüs salgını oldu. Bu nedenle başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 181.79 artışla 5 milyar 395 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 6.76 düşüşle 32 milyar 247 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71.3 oldu. Geçen ay görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4.1 oranında artış gösteren ihracatın 3 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı. Yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.93 azalarak 42 milyar 783 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10.28 artarak 55 milyar 662 milyon dolara yükseldi. Ocak-mart döneminde dış ticaret hacmi yüzde 3.62 artışla 98 milyar 446 milyon dolara çıktı.

GÜÇLENEREK ÇIKARIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle,“Koronavirüsün etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi. Türk ihracatçısının bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınına dikkati çekti. Aldıkları tedbirleri anımsatan Pekcan, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı olarak koronavirüs pandemisiyle gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam’ diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık, gümrük personelimiz, bakanlığımızın tüm birimleriyle koordinasyon içinde, üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız.”