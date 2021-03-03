İhracatta şubat sevinci

Şubatta ihracat yüzde 9.6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaşılırken, şubat ayında ithalat geçen senenin aynı ayına göre yüzde 9.8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Şubat ayında ihracatımız başarılı grafiğini arttırarak sürdürdü. Böylelikle bugüne kadar şubat ayında 15 milyar dolar ihracat bile yakalanmamışken biz 16 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamını yakaladık. İlk iki ay itibarıyla dış ticaret açığında da yüzde 15.3’lük bir azalma söz konusu Şubat ayı dış ticaret açığı 3 milyar 360 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı, şubatta yüzde 82.7 olurken yılın ilk iki ayı itibarıyla da yüzde 79.5’ten yüzde 82,9’a yükselmiştir. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubatta yüzde 86.4, ocak-şubat döneminde ise yüzde 86.8 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

KARARLILIKLA DEVAM

Pekcan, geçen yılın son iki çeyreğinde büyüme fazına giren ihracatta, bu yılın ilk iki ayı itibarıyla artış performansının güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak “Önümüzdeki aylarda da özel sektörümüz, ihracatçı birliklerimizle çalışarak, birlikte gayret ederek en iyi sonuçları elde edeceğimize inancımız tam. Bu çerçevede Türkiye, yatırımda, üretimde ve ihracatta, bölgesinde ve küresel düzeyde dinamizmini sürdürecek, ulusal hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir” diye konuştu.



TEK ÜLKE TÜRKİYE

İhracatta geçen yıl üçüncü ve dördüncü çeyrekler itibarıyla çok hızlı toparlanma ve artış trendinin başladığını ifade eden Pekcan, şunları söyledi: “2020 yılının son çeyreğinde ihracatımız yüzde 6.7 artış ile ilk defa 50 milyar doların üzerinde 51.3 milyar dolar, yıl genelinde ise ihracatımız OVP hedefinin 3.8 milyar dolar üzerinde 169.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği İstatistik Ajansı (Eurostat) tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre ülkemiz, 2020’de AB’nin toplam ithalatı içerisinde yüzde 3.7’lik payla, Norveç, Güney Kore ve Japonya’yı geçerek 6’ncı sıraya yükseldi. 2015’ten bu yana 5 yıl üst üste AB ithalatından aldığı payı artış gösteren tek ülke Türkiye olmuştur.”

AVRUPA’NIN PAYI YÜZDE 55.8

Şubat ayında 22 sektörün ihracatını arttırdığını dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Sektörel anlamda şubat ayında 2 milyar 536 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz liderliğini korurken, 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 517 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu.” Şubat ayında ihracatçılar, Türk bayrağını 210 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. İhracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1 milyar 498 milyon dolarla Almanya, 968 milyon dolarla Birleşik Krallık, 917 milyon dolarla ABD oldu. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımızın yüzde 11.8 artışla, 6.87 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 42.9 pay aldığını görüyoruz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda Avrupa Kıtası’nın, şubat ayı ihracatımızdaki payı ise yüzde 55.8 oldu” ifadelerini kullandı.