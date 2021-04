İhracatta son 7 ayın 6'sında rekor kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 7 ayın 6'sında aylık ihracat rekoru kırdıklarını belirterek, "Salgın sonrası kaydedilen bu başarı, ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı." dedi.



Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatın küresel salgının ilk şokunu üstünden attıktan sonra hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini kaydederek, Türk ihracatçılarının güvenli tedarikçi kimliğinin salgın döneminde öne çıktığını söyledi.



Martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2'lik artışla 18 milyar 985 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ve tüm zamanların rekorunu kırdıklarını dile getiren Gülle, 2021'in ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 17,2'lik artışla 50 milyar 23 milyon dolar olduğu bilgisini verdi.



Gülle, martta 24 sektörün ihracatını artırdığını, 7 sektörün tarihin en yüksek aylık ihracat rekoruna ulaştığını ifade ederek, 74 ilin ihracatını artırarak önemli bir başarıya imza attığını anlattı. Gülle, illerden Antalya, Denizli, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Niğde, Samsun ve Tekirdağ'ın; sektörlerden de kimyevi maddeler, elektrik-elektronik, tekstil, hububat-bakliyat, mobilya, iklimlendirme, çimento ve cam seramik ürünlerinin öne çıktığını anlattı.



Bu başarının, son 1 yıldır ilmek ilmek işleyerek ortaya koydukları bir sürecin ürünü olduğunu vurgulayan Gülle, salgının ilk günlerinden sonra ihracat hedeflerini normalin de ötesine koyduklarını bildirdi.



Gülle, "Çünkü ciddi bir fırsat döneminin başlangıcındayız ve Türk ihracatçısı, salgın sürecinde üretimi bir an olsun durdurmayarak, tedarikte yaşanan tüm sıkıntılara göğüs gererek; ne kadar güvenilir bir tedarikçi olduğunu tüm dünyaya tekrar gösterdi." diye konuştu.

Son bir yıldır gerçekleştirdikleri sanal organizasyonlara değinen ve ihracatçının probleminin çözülmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlatan Gülle, ilk günden beri oluşturdukları istişare mekanizması sayesinde sürecin sorunsuz bir şekilde işlediğini söyledi.



"200 MİLYAR DOLAR İÇİN 'NEDEN OLMASIN' DİYORUZ"



İsmail Gülle, bu süreçte 100 bin ihracatçının her birinin olağanüstü gayretiyle rekorların ortaya çıktığını belirterek, "Sadece martta değil ekim ve aralıkta da tüm zamanların ihracat rekorunu kırmıştık. Ocak, şubat ve eylülde de o ayların en yüksek rakamlarına ulaştık. Son 7 ayda 6 tane aylık ihracat rekoruna ulaştık." açıklamasında bulundu.



Geçen yılın son çeyreğinde ihracatın 50 milyar doları geçtiğini anımsatan Gülle, "Bu yılın ilk çeyreğinde de 50 milyar doları geçmiş olmak yıllık 200 milyar dolar rakamının bizim için uzak olmadığını gösteriyor. Salgın sonrası kaydedilen bu başarı, ihracatımızın geleceği adına ümitlerimizi büyük oranda artırdı." ifadelerini kullandı.



Gülle, öncelikli hedeflerinin 184 milyar dolar olduğunu kaydederek, ancak ihracat ailesi için "daha fazlasını yapmanın ve hedeflerin üstünde rakamlara erişmenin" bir gelenek haline geldiğini, bu yüzden 200 milyar dolar için "neden olmasın" diyebildiklerini söyledi.



TÜRKİYE LOJİSTİK PORTALI GELİYOR



TİM Başkanı Gülle, TİM İhracat 2021 Raporu tanıtımında müjdesini verdikleri Türkiye Lojistik Portalı'na ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Son dönemde, konteyner krizi uluslararası ticarette ana gündem oldu. TİM olarak, Türkiye Lojistik Portalı'nı çok yakında faaliyete geçirerek, lojistikte yaşanan bu küresel soruna, ulusal bir çözüm sunacağız. Portalımız, lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında bir köprü vazifesi görecek. Bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getirerek, ihracat hacmimizi artırırken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz. Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak."



Gülle, dünyanın farklı noktalarında kurulacak lojistik merkezlerine değinerek, salgın dönemi öncesinde hazırlıklarına başladıkları bu projenin şimdi önemini daha da artırdığını söyledi.



Dünyanın hızlı bir şekilde dönüştüğünü, yeni normal dönemde artık siparişlerde de sık sık ve daha parçalı bir alım sürecinin tercih edildiğini dile getiren Gülle, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu noktada, ürünü alıcılara ne kadar hızlı ve az maliyetli şekilde teslim edebilirsek, o kadar avantajlı oluyoruz. Lojistik merkezlerine bu anlamda ihtiyaç duyuyoruz, herhangi bir kriz anında dahi, merkezdeki stoktan teslimle alıcılara hızlı bir şekilde erişebileceğiz. Ayrıca, lojistik firmalarından daha kolay bir şekilde teklif alınması ve sektörel kümelenmelerle oluşacak bir ihracat ekosistemi, lojistik merkezlerinin olduğu ülkelerde ihracatımızı artıracak."

