İhracatta rekor kapanış

2020 yılını ihracatta tarihi bir rekor ile kapattıklarını ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl ekim ayında 17.3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını yakaladıklarını hatırlattı. Pekcan, şöyle devam etti: “2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. 17.8 milyar dolarlık ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki gücü ve dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu şekilde 2020 yılını 169.5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169.5 milyar dolarlık ihracat, ihracatçımızın başarısıdır, Türkiye’nin başarısıdır.”



2020 yılında gerçekleştirilen 169.5 milyar dolarlık ihracatla Orta Vadeli Program’da 2020 yılı için hedeflenen 165.9 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

HEDEF AŞILDI

“Pandeminin etkisiyle ihracatımız yılın ikinci çeyreğinde 32.4 milyar dolara kadar gerilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 33.8 oranında hızlı bir toparlanma ile 43.3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Şimdi sürpriz, yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracatımız ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’ne ihracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 18.4, 2019’un son çeyreğine göre ise yüzde 6.7 artarak 51.2 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla, 2020 yılı aralık ayı ile gelen en yüksek aylık ihracat rekorunun yanında, 2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51.2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır.”



Bakan Pekcan, aralık ayı ithalatının 2019’un aynı ayına göre yüzde 11.7 artışla 22.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, “Altın hariç aralık ayı ithalatımız 20.3 milyar dolardır. 2020 yılı geneli ithalatımız yüzde 4.3 artışla 219.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.







İTHALATI KARŞILAMA

Ancak altın hariç olarak baktığımızda ise 2020 yılı ithalat değeri 194.2 milyar dolardır, bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2.4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir” dedi. Pekcan, nisanda yüzde 66.2 seviyesine kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranının aralık ayında yüzde 79.6’ya çıktığını bildirdi. Altın ticareti hariç tutulduğunda ise nisan ayında yüzde 68.8’e kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranının aralık ayında yüzde 86.8’e ulaştığını ifade eden Pekcan, “2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3 iken altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85.8 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

44 ÜLKEDE İHRACAT REKORU

Ülkelere göre ihracata bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ile Almanya olduğunu belirten Ruhsar Pekcan, Almanya’yı 11.2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10.2 milyar dolar ihracat ile ABD’nin yer aldığını dile getirdi. Pekcan, ayrıca 2020’de bir önceki yıla göre İsrail ve Rusya’ya ihracatta artış gözlendiğini ifade etti. Ülke bazlı ihracat rakamları açısından da bazı rekorlar gerçekleştiğini vurgulayan Pekcan, “2020 yılında ülkelere göre ihracatta, ihracat rekoru kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. Bunlardan ilk 3’ü sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olmuştur.” diye konuştu.

YENİ HEDEF 184 MİLYAR DOLAR

Yeni normalin ilk yılı olan 2021’de ihracat hedeflerinin 184 milyar dolar olacağını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Geçen yıl, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Rekorlara alışkınız, fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak, takdiri hak ediyor. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. “Made in Türkiye” markasını, Dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Artık Türk İhracatçısı neredeyse kendisiyle yarışır hale geldi. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye” ifadelerini kullandı.