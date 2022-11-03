İhracatta parite etkisi

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ekim ayı ihracat verilerini İstanbul’da açıkladı. Buna göre ekim ayında Türkiye, 21.3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın ekim ayına göre yüzde 2.8 artış sağlanarak tüm zamanların en yüksek ekim ayı istatistiklerine ulaşıldı. Ocak-Ekim döneminde ise 209 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son 12 aylık ihracat miktarı da 253 milyar dolar olarak açıklandı.

DURGUNLUĞUN İŞARETLERİ

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Avrupa’da büyüyen enerji krizi ve ABD ve AB’de sıkılaşan mali koşullar nedeniyle küresel ticarette bir durgunluğun başladığını ve ekonomi için olumsuz bir tablonun oluştuğunu söyledi. Bakan Muş, “Birçok öncü göstergenin yanı sıra, PMI verileri özellikle Avrupa’da beklentilerin üzerinde bir yavaşlamaya işaret etmektedir” dedi.

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DIŞ TİCARETTE 2.8 MİLYAR DOLAR

Dış ticaret istatistiklerini paylaşan Bakan Muş, “Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ekim ayında 29.3 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 26’sı enerji ithalatı kaynaklıdır. Benzer şekilde Ocak-Ekim dönemindeki ithalat artışımızın yüzde yüzde 51’i enerji ithalatından kaynaklanmıştır. Öte yandan, paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Bu yılın ilk on ayında parite kaynaklı dış ticaret açığımız 2.8 milyar dolar daha fazla olmuştur” diye konuştu. İthalat ekimde yıllık yüzde 32 artışla 29.3 milyar dolara çıkarken ekimde yüzde 430 artışla 8 milyar dolara yükseldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de parite etkisini vurguladı. Ekim ayında pariteden kaynaklı zararın 1.5 milyar dolar olduğunu açıklayan Gültepe, 10 aylık kaybın 11.5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Küresel durgunluğun ve parite etkisinin ihtacata olan baskısını en aza indirmek için çalışacaklarını söylen Gültepe, “Önümüzdeki birkaç ay bazı sektörlerimizin ihracatında daralma olabilir. Ancak demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi enerji yoğun sektörlerde ise talep artışı öngörüyoruz. Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz” dedi. 2021’in Ocak-Ekim döneminde dolar/Euro paritesi 0.8616 iken bu yılın aynı döneminde 0.9757 oldu.

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KG BAŞINA 1.64 DOLAR

Ekim ayında Almanya’ya 1.7 milyar dolarlık, Irak’a 1.4 milyar dolarlık ve ABD’ye 1.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Tutar bazında ihracattaki artışa bakıldığında ise 531 milyon dolarla Rusya birinci, 293 milyon dolar Irak ikinci ve 140 milyon dolarla KKTC üçüncü sırada yer aldı. Ekim ayında 1.806 firma, ilk kez ihracat yaptı. Söz konusu firmalar 13.7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mustafa Gültepe, Türkiye’nin ekimde 217 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiğini belirtirken geçen yılın ekim ayına göre kilogram birim değerinin yüzde 18.7 artışla 1.64 dolara yükseldiğini açıkladı.

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OTOMOTİV İLK SIRADA

Ekim ayında otomotiv endüstrisi 2.7 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Onu 2.6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı takip ederken hazırgiyim ve konfeksiyon ise 1.7 milyar dolarla ücüncü sırada yer aldı. Hububat, yağlı toğumlar ve bakliyat sektörü ise Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 27’lik artış yakalarken TL bazında yüzde 150’lik artış sağladı. Bu dönemde Rusya’nın Ukrayna’ya uyguladığı ambargo Türk ürünlerine olan ilgiyi arttırmıştı.