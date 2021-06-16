İhracatta küresel marka atağı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) salgında küresel fırsatları değerlendirmek, markalı ihracatı ve ihracattaki katma değeri artırmak amacıyla kurulan TİM Marka Konseyi’nin hedeflerini paylaştı. TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Marka Konseyi çatısı altında markalarını uluslararası arenada güçlendireceklerini belirterek, “Küresel fırsatları yakından takip ederek markalı ihracatımızı artıracağız. Bunun sonucu olarak da ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 doların üzerine çıkaracağız” dedi.

KIRILGANLIĞA ÇARE

Uluslararası ticaretin yönünü tayin eden pek çok faktör olsa da markalaşmanın öne çıktığını aktaran Gülle, “Eğer markaysanız sektörünüz istediği kadar kırılgan olsun, her krizin üstesinden gelebilirsiniz. Markaysanız tüketim rekor derecede daralsa dahi, toparlanma yine sizinle başlar. Bizler, bu anlamda oldukça şanslı bir coğrafyada bulunuyoruz. Farklı olmak, marka olmak bu milletin geleneğinde, kaderinde var. Marka demek, emek, sermaye ve sabır demek. Müşteriyi aile gibi görmek, kaliteden ödün vermemek demek. Hatalardan ders alıp tekrar etmemek demek. Marka olmak bazen talebi duymak, bazen de talebe liderlik, rehberlik etmektir” diye konuştu.

Soldan sağa: Süleyman Orakçıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, Ahmet Nazif Zorlu

44. SIRAYA YÜKSELDİ

Gülle, “Dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşu Brand Finance, her yıl ilk 5 bin küresel marka değerinin milli gelire oranını, bir raporda yayınlıyor. Bu raporun sonucu ilk kez geçtiğimiz yıl, Küresel İnovasyon Endeksi’nin 80 alt göstergesinden biri oldu. Endeksin 2020 sonuçlarına göre, Türkiye küresel marka değeri göstergesinde 49. sıradan 44. sıraya yükseldi” dedi. Gülle, Turquality kapsamında mal ihracatçısı 178 firma, hizmet sektörlerinden 22 firmanın yer alıyor. Marka Destek Programı kapsamında ise mal ihracatçısı 124 firma, hizmet sektörlerinden 28 firmanın bulunuyor” diye konuştu. Gülle, Türkiye’de eğitim alan 200 bini aşkın uluslararası öğrenciyi ve 150 bini aşkın Türkiye mezununu, gönüllü birer marka elçisine dönüştürmeyi amaçladıklarını ifade etti.

5 ANA HEDEFİ VAR

TİM Marka Konseyi’nin 2021 yol haritası ve ana hedeflerini aktaran İsmail Gülle, şunları kaydetti:

1- İlk hedefimiz, markalı Türk ürünlerinin uluslararası alanda imajının iyileştirilmesi.

2- Firmalarımızın bilinen ya da gelişme potansiyeli bulunan yabancı şirket ve markaları satın alarak global pazarlara doğrudan erişim sağlamaları.

3- Firmaların kendi markaları ile yaptıkları ihracatın izlenmesine yönelik bilgi altyapısı oluşturulması.

4- Markalı Türk ürünlerinin dijital platformlarda daha etkin tanıtılması.

5- Türkiye markası ve ihraç sektörlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini TİM Marka Konseyi çalışmalarıyla güçlendirmek.

İŞTE KONSEYDEKİ İSİMLER

Toplantıya TİM Marka Konseyi Başkanlığı’na seçilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Konukoğlu, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ve Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin’in de aralarında bulunduğu marka konsey üyeleri katıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara