İhracatta hedef 210 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program’ımızı yayımlamayı planlıyoruz” dedi. Beştepe’de düzenlenen Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na başkanlık yapan Oktay, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Koronavirüs salgınına karşı zamanında aldığımız etkili tedbirlerle Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7’lik güçlü bir büyüme performansı sergiledi. İnşallah ikinci çeyrek büyüme rakamımız da bunun oldukça üstünde gelecek. 2021 yılında rekorlara koşan ihracatımız Temmuz ayında yıllık bazda 200 milyar doları aştı. 2021 yılı sonu itibarıyla da ihracatımızın 200 milyar doların üzerinde gerçekleşeceği yönünde oldukça güçlü göstergeler mevcuttur. Hedefimiz yıl sonunda 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz.

OVP’Yİ YAYINLAMAYI PLANLIYORUZ

Orta Vadeli Program hazırlıklarımızı, kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak, halkımızın refahını artıracak ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikalara yönelik kaynak dağılımını ortaya koyacak şekilde sürdürmekteyiz. Orta Vadeli Program ve Mali Planı tek bir doküman olarak Orta Vadeli Program çatısı altında birleştirdik. Bu toplantımızda hem önümüzdeki döneme ilişkin ilk makro tahminleri hem de ekonomimizin yeni yol haritasını Kurul üyelerimizle ele alacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı doğrultusunda eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program’ımızı yayımlamayı planlıyoruz.”

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI

Birinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer de yer aldı.

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