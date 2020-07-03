İhracatta haziran sevinci

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat verileri açıklandı. İhracat, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlem ve sınırlamaların normalleşme süreciyle kademeli olarak kaldırıldığı haziranda yıllık bazda yüzde 15.77 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, ithalat da yüzde 8.24 yükselerek 16 milyar 305 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı söz konusu dönemde yüzde 17.31 düşerek 2 milyar 836 milyon dolara geriledi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 11.52 artışla 29 milyar 774 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 77.2 iken yüzde 82.6 oldu. Haziranda bir önceki aya göre ise ihracatta yüzde 35.13 artış gerçekleşti. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise haziranda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92.8 seviyesine ulaştı. Yılın ilk 6 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.06 düşüşle 75 milyar 55 milyon dolara, ithalat yüzde 3.,19 azalışla 98 milyar 896 milyon dolara geriledi. Ocak-haziran döneminde dış ticaret hacmi yüzde 8.69 düşerek, 173 milyar 951 milyon dolar seviyesine indi.

OTOMOTİVDE ARTIŞ

Haziranda en fazla ihracat “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu kapsamda 6 milyar 515 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu grubu sırasıyla 5 milyar 290 milyon dolarla “tüketim malları” ve 1 milyar 564 milyon dolarla “yatırım (sermaye malları)” izledi. Normalleşme sürecinin etkisiyle, haziranda bir önceki aya kıyasla ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarptı. İhracat, motorlu kara taşıtlar faslında yüzde 69.9, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslında yüzde 52.3, mobilyalar faslında yüzde 48.4, kazanlar ve makinalar faslında yüzde 41.4, demir ve çelik faslında yüzde 37.9 ve elektrikli makine ve cihazlar faslında yüzde 31.6 arttı.

MAYISA GÖRE %35

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat verileriyle ilgili olarak Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Bugün dış ticaret rakamlarıyla ilgili haberlerin güzel olduğunu belirten Pekcan, şu bilgileri verdi: “İhracatımız, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15.8 artış kaydederek 13 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın mayıs ayına göre yüzde 35 ihracat artışı var, gerçekten ciddi bir rakam. Yılın ilk 6 ayı itibarıyla mart, nisan ve mayıstaki hızlı düşüş nedeniyle ihracatta yüzde 15, ithalatta da yüzde 3 gerideyiz. Bundan sonra bu trendi artış olarak devam ettireceğiz. Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz sonunda biraz etkilenebiliriz ama ondan sonra toparlanma sürecine devam edeceğiz” diye konuştu.

KONUT VE OTODA ZAM YAPANLAR İÇİN ÇALIŞMA

Son dönemde kredi kampanyalarının ardından konut ve ikinci el otomobil satışlarındaki fiyat artışlarına yönelik şikayetlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ruhsar Pekcan, “Özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili, tabii inşaat maliyetlerine çok giremeyiz ama ‘İlan edilen fiyat farkları nedir?’ diye bakanlığımızın Teftiş Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müfettişleri beraber bu konuda bir çalışma yapacak” ifadelerini kullandı.

HAKSIZ FİYAT İÇİN 57 BİN ŞİKAYET

Haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye de değinen Ruhsar Pekcan, “Mobil uygulamalarımıza ve Alo 175’e 12 bin firmayla ilgili 57 bin şikâyet geldi. 10 bin firmanın incelemesini tamamladık, 50 bin üründe incelemeleri bitirdik. 2 bin 400 firmamızın savunmasını alıyoruz” dedi. Zabıta gibi marketlere, pazarlara gidip ceza kesmediklerini söyleyen Pekcan, şunları söyledi: “Yerinde tespit yapılıyor ve bu tespitler Rekabet Kuruluna rapor ediliyor. Firmalardan savunma istiyoruz. Bu savunma sonrası kurul ceza kesiyor. Burada diğer bakanlıklardan temsilciler var.”

AVRUPA İLE UYUMLU REKABET YASASI

Rekabet Yasası ile ilgili güzel şeyler yapıldığını kaydeden Ruhsar Pekcan, şunları söyledi: “Uzun soluklu bir çalışma oldu. TBMM’den geçti ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Şu anda uluslararası ve Avrupa Birliği ile uyumlu bir rekabet yasamız var. Burada biz iş dünyasına taahhüt ve uzlaşma mekanizmasını, aynı zamanda muafiyet kuralını getirdik. Daha önceden mutlaka Rekabet Kurumuna müracaat etmeleri gerekiyordu. Kendileri de muafiyetleri hakkında karar verebilecekler. Ayrıca ‘de-minimis’ kuralını getirdik. Burada da piyasayı bozucu etkisi olmayan, ciro ve pazar payı belli bir eşiğin altında kalan teşebbüs faaliyetlerinin rekabet üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmesiyle kurum zamanını ve enerjisini daha çok kartelleşme ve tekelleşme yoluyla piyasayı bozucu faaliyetlere ayırabilecek. Ayrıca kamu kaynakları daha da etkin kullanılacak. Rekabet Kanunu’ndaki değişikliklerle hukuki açıdan, uluslararası yatırımcılar açısından Türkiye için bir öngörülebilirlik oluşturdu. Hedefimiz, uluslararası yatırımcıların cazibe merkezi olmak, tedarik zincirlerinde daha fazla yer alabilmek. Tam zamanında da bu yasa yayımlanarak yürürlüğe girdi.”

MASKEDE SIKINTI KALMADI

Gıda, maske, kolonya ve temizlik ürünlerine ilişkin çok şikayet geldiğine dikkat çeken Ruhsar Pekcan, bunların fiyatlarında çok sapmalar gördüklerini, özellikle mart boyunca istikrarsız zam yapıldığını dile getirdi. Maskede tavan fiyat belirlediklerini anımsatan Pekcan, “Şu anda satışlar belirlenen fiyatların altında. Fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz. Herkes her aradığı yerde maske bulabiliyor. Şu anda böyle bir sıkıntımız kalmadı, önemli olan halkın ucuza temin edebilmesi” diye konuştu.

TÜRKİYE GÜVENİLİR LİMAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tüm dünyada olduğu gibi salgının Türkiye’nin üretim ve ihracatını mart, nisan ve mayıs aylarında olumsuz etkilediğini aktardı. Gülle, şunları kaydetti:

“İhracat ailesi, salgın döneminde ‘Önce Türkiye, Önce İhracat’ diyerek üreten Türkiye’nin dinamosu olmaya devam etti. Tüm ihracatçıları bu olağanüstü dönemde sergiledikleri üstün mücadeleden dolayı yürekten kutluyorum. Ülkemizde haziran ayı ile başlayan normalleşme sürecinde ilk ayı geride bıraktık. Türkiye, küresel ticaretin güvenilir limanı olduğunu tescilleyerek ihracatta normalin de ötesindeki seyrine başladı. Ülkemiz, nasıl ki dünya ticaretindeki olumsuz gelişmeler ve Türkiye’ye yönelik finansal saldırılara rağmen pek çok kez ihracatı artırmayı başardıysa bugün yine başardı. Olağanüstü koşulların barındırdığı fevkalade fırsatların farkındayız. İhracatçılarımıza güveniyoruz. Çünkü onlar hep yapılamaz denilenleri yaptı, başarılamaz denilenleri başardı. Söz konusu Türkiye olunca dün yaptık, bugün de yaparız, yarın da yapacağız.”