İhracatta haziran rekoru: İhracat haziranda yüzde 47 arttı12 aylık ihracat 200 milyar dolara dayandı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara, 6 aylık ihracatın da geçen yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Bakanlık Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracat olduğunu belirtti.

Koronavirüsün Türkiye ve dünya ekonomisine etkileri sürmesine rağmen haziranda aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat değeri yakalandı. İthalat aynı dönemde yüzde 38,87 artışla 22 milyar 661 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi yüzde 42,5 artarak, 42 milyar 434 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı da yüzde 1,04 artışla 2 milyar 888 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,8 olarak hesaplandı.

DIÇ TİCARET AÇIĞI AZALDI

“Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program’da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz” diyen Bakan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İthalatımız ise yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 27,5 artarak 126,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde gerçekleşen 231,1 milyar dolar değerindeki dış ticaret hacmi ile en yüksek 6 aylık dış ticaret hacmi rakamına da ulaşılmıştır. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, haziran ayında geçtiğimiz yıla göre 4,8 puan artışla yüzde 87,3’e; 6 aylık dönemde ise bu rakam, geçen yıla göre 7,3 puan artışla yüzde 83,2’ye yükseldi. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız 2021 yılının ilk yarısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 11,4 azalarak 21,2 milyar dolara geridi. Yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat geçen yıla göre yüzde 42 artışla 44 milyar dolara çıkarken, bu toplam ihracatın yüzde 42’sini oluşturuyor.”

200 MİLYAR DOLARA DAYANDIK

TİM Başkanı İsmail Gülle ise ihracatta rekorlar kırarak 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandıklarını söyledi. “İnşallah önümüzdeki ay bu sınırı da aşacağız. 200 milyar dolar, uzun süredir hayalini kurduğumuz bir rakamdı” diyen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah ikinci çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek bölgemizde en güçlü performansı sergileyen, ülke olacağız. Haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre tüm sektörler ihracatını artırırken, 9 sektör tarihin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Geçtiğimiz ay yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolarlık ihracatıyla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz ilk sırada yer aldı. Yüzde 16,8 artışla 2 milyar 352 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörü ikinci, yüzde 81 artışla 2 milyar 26 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz üçüncü oldu. Yılın ilk altı ayında ise otomotiv sektörümüz 14,4 milyar dolar ve yüzde 38,9 artışla birinci, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 12 milyar dolar ve yüzde 40,1 artışla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz ise 9,4 milyar dolar ve yüzde 35,3 artışla üçüncü oldu. Haziran ayında en güçlü artışa imza atan sektörler; 948 milyon dolar artış gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri, 907 milyon dolar artış gösteren çelik ve 459 milyon dolar artış yakalayan hazır giyim ve konfeksiyon oldu.”

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