İhracatta eylül rekoru

Türkiye eylül ayında 16.13 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ihracatı rekorunu kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla eylül ayı geçici dış ticaret verilerini, İstanbul’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Pandemi döneminde tüm dünyada çok sayıda sektörde olumsuzluklar yaşandığını belirten Bakan Pekcan, “Salgın öncesinde dünya ticaretinde korumacılığa bağlı bir daralma yaşandı. Koronavirüs salgını ise tüm ticari faaliyetleri daha da zorlaştırdı. Böylesine zorlu bir ortamda Türkiye, yoluna ihracatla devam ederek küresel ticaretteki payını arttırdı” dedi.

GÜÇLÜ BİR VERİ

Yenilikçi, yüksek teknolojiye sahip ve katma değerli bir ihracatla hedeflere odaklandıklarını söyleyen Pekcan, “Küresel emtia fiyatları geriledi. Yatırımlar azaldı, büyük bir talep daralması yaşandı. En önemli ihracat pazarlarımız tarihi küçülmeler gösterdi. Ancak biz böylesine bir ortamda ihracatı korumakla kalmayıp bir rekora imza attık. Güçlü, sürdürülebilir ve katma değerli ihracatımız için güçlü bir veri oldu” ifadelerini kullandı.

ALTIN HARİÇ DEĞERLENDİRME

2’nci çeyreğe göre 3’üncü çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34.5 olduğunu aktaran Pekcan, “V-tipi toparlanma, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunuyor. Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8, ağustosa göre yüzde 28.5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. İhracat rakamlarına bakarken altın hariç ihracat olarak bakıldığında somut verileri görüyoruz. Altın hariç değerlendirdiğimizde eylül ihracat artışımızın yüzde 4.8 yerine yüzde 5.9. Ocak-eylül döneminde toplam ithalatımızda altının payı 18.5 milyar dolar. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 90.9 seviyesine ulaştı. İlk 9 aylık dönemde yüzde 84.4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyretmekte” ifadelerini kullandı. Geçen yılın ilk 9 ayında 132.8 milyar dolar olan ihracat ise yüzde 10.9 gerileyerek 118.3 milyar dolara düştü.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre 20 sektör ihracatını arttırdı. Halı ve yaş meyve sebze sektörleri ise tarihlerinin en yüksek eylül ayı ihracatını gerçekleştirdi. 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliği geri aldı. 1 milyar 798 milyon dolara ulaşan hazırgiyim sektörü ikinci, 1 milyar 633 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü üçüncü oldu. Otomotiv sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, 13.1 milyon dolarlık artış gerçekleşirken, hazırgiyimde, 298 milyon dolar artış yaşandı.

OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA BAŞARI

İhracatta 2019 yılını rekorla kapattıktan sonra 2020 yılına da yeni rekorlarla girdiklerini anlatan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ancak salgın bu anlamdaki hedeflerimizi ciddi derecede etkiledi. Gelişmiş ülkelerde dahi yüzde 40’lara varan düşüşler yaşadı. Ancak Türk ihracatçısı olağanüstü koşullarda bile çalışma başarısı gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından büyük hedeflerle kurulan ihracatçı birliğimiz bugün rekorlar kırıyor” diye konuştu. YENİ TEDARİK VE PAZAR KURGULAMASI

Gerçekleştirilen her ihracatın ülkenin refahı için bir kilometre taşı olduğunu dile getiren İsmail Gülle, “Bu hedefleri daha da ileriye taşımak için yeni tedarik ve pazar kurgulaması yapıyoruz. En büyük hedefimiz de dış ticaret fazlası veren Türkiye” dedi.

EYLÜL AYINDA NELER YAŞANDI?

- Eylülde 1676 firma ihracata merhaba dedi.

- İhracatını yüzde 331 oranında arttırarak 160 milyon dolara ulaştıran gemi ve yat sektörü eylül ayında ihracatını en fazla arttıran sektör oldu.

- Eylül ayında, 206 ülke ve bölgeye ihracat yapan kimyevi maddeler sektörü en fazla bölge ve ülkeye ihracat yapan sektör oldu.

- Eylül ayında 58 il ihracatını arttırdı.

- En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 399 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 225 milyon dolarla Kocaeli, 860 milyon dolarla İzmir, 762 milyon dolarla Gaziantep oldu.

- Eylül ayında paritedeki artışın ihracata etkisi 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Yılın ilk dokuz ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 38 milyon 521 bin dolar oldu.

- İhracatın en çok arttığı ülkeler yüzde 40.9 ile Güney Kore, yüzde 32.3 ile Avustralya oldu.