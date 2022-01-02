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İhracatta 225 milyar $’lık hacim

#Mustafa Varank#AK Parti Teşkilat Akademisi#TOGG
İhracatta 225 milyar $’lık hacim

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından ‘Bu Hikayenin Kahramanı Sensin’ sloganıyla gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul Eğitim Programları başladı. Sancaktepe’de düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü katıldı.

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Burada konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, dünyada ekonomiler küçülüyor olsa da Türk ekonomisinin bu yıl tarihindeki en yüksek ihracat rakamlarına ulaştığını söyledi. Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti: Son ihracat rakamları pazartesi açıklanacak, muhtemelen 225 milyar dolarlık bir ihracat hacmini yakalayacağız. Bakınız bu ihracatın yüzde 95’ini emekçi kardeşlerimizin ellerinden çıkan sanayi ürünleri oluşturuyor.”

700 BİN İSTİHDAM

Bu yılın ilk 10 ayında 184 milyar lira tutarındaki 10 bin yatırıma teşvik belgesi verdiklerini hatırlatan Bakan Varank, “Türkiye’de bu yıl, küçük sanayi esnafından büyük işletmelere kadar 15 bin yeni üretim tesisi faaliyete geçti Cumhurbaşkanımızla birlikte bu sene 18 şehirde, 21 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak tam 168 fabrikanın açılışına bizzat katıldık. Pandeminin başından bu yana tam 700 bin vatandaşımız sanayide iş buldu. Bakınız, dile kolay, tam 700 bin” dedi.

AKINCI ÖRNEĞİ

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Bundan böyle ortaya koydukları projelerin, geçmişte ‘Devrim Arabalarında’, ‘Gümüş Motorlarında’ olduğu gibi akamete uğratılamayacağını kaydeden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bu ülke Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ile bambaşka bir tarih yazacak. Sizler gençleri ‘x, y, z’ diyerek kategorize eden muhalefete inat, gençlerimize TEKNOFEST Kuşağı olduklarını hatırlatmakla görevlisiniz. Bu ülkenin tek vatanımız olduğunu, gidecek başka yerimizin olmadığını anlatmakla mükellefsiniz. Daha önce bağımsız Türkiye’nin geleceği için hayal kuran, gayret eden insanların nasıl geri plana itildiğini hepimiz okuduk, duyduk hatta gördük. Ne zorluklar yaşadıklarını çok iyi biliyoruz. Artık diyoruz ki böyle ibret alınacak acıklı hikayeler bizi hırslandırmasın. Gençlerimiz, başarılı bilim insanlarımızın, mühendislerimizin, girişimcilerimizin hikayelerinden örnek alsınlar. AKINCI’yı, TOGG’u, Milli Muharip Uçağımızı görsünler.”

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#Mustafa Varank#AK Parti Teşkilat Akademisi#TOGG

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