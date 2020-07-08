İhracatta 1 milyar dolara doğru

Sektörlere göre ihracatta haziran ayının şampiyonu yüzde 36 artış ve 72.5 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü oldu. Sırasıyla diğer sektörlerde ihracat şöyle; Maden ve metaller yüzde 4 düşüş, 27 milyon 826 bin dolar. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri yüzde 53 artış, 15 milyon 684 bin dolar. Kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 56 artış, 13 milyon 336 bin dolar. Demir ve demirdışı metaller yüzde 39 artış, 6 milyon 742 bin dolar. Diğer sektörler toplamı yüzde 50 artış, 34 milyon 992 bin dolar.

1 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasındaki altı aylık ihracat verilerine göre, geçen seneye göre yüzde 3 düşüşle 314 milyon 520 bin dolarlık ihracatla yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Diğer sektörler sırasıyla şöyle; Maden ve metaller yüzde 3.5 artış, 166 milyon 899 bin dolar. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri yüzde 14 artış, 82 milyon 974 bin dolar. Kimyeve maddeler ve mamulleri yüzde 28 artış, 76 milyon 838 bin dolar. Demir ve demir dışı metaller yüzde 1 artış, 44 milyon 159 bin dolar. Diğer sektörler toplamı 219 milyon 805 bin dolar.

ALMANYA İLK SIRADA

Antalya, Isparta ve Burdur’dan 170 ülkeye, 2 bin 306 ihracatçı tarafından 4 bin 651 ürün ihracatı gerçekleştirildi. Ülkelere göre ihracata bakıldığında Almanya yüzde 11 düşüş ve 82 milyon 512 bin dolarla ilk sırada. Geçen yıl 113 milyon dolar olan ikinci sıradaki Çin’e ihracat 81 milyon 752 bin dolara geriledi. Rusya yüzde 5 düşüş, 76 milyon 617 bin dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

DOMATES ÜRÜN LİDERİ

Ürün bazında en çok ihracatı yapılan ürün ise domates oldu. Altı aylık dönemde yüzde 19 artışla, 87 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Biber yüzde 12 artış, 66 milyon dolar. Kiraz- vişne yüzde 21 artış, 56 milyon dolar. Elma yüzde 188 artış, 17 milyon dolar. Nar yüzde 27 artış, 13 milyon dolar. Salatalık yüzde 22 artış, 12 milyon 965 bin dolar. Kabak yüzde 20 artış, 12 milyon 158 bin dolar. Patlıcan yüzde 16 artış, 6 milyon dolar.

TURUNÇGİLLER REKOR KIRDI

İhracatta bu yıl koronavirüs nedeniyle portakal, limon, mandalina ve greyfurt gibi turunçgil ürünler rekor düzeyde ihracat artışı yaşadı. Toplamda turunçgiller ihracatı yüzde 132 artış ve 14 milyon dolar oldu. Portakal yüzde 525 artış, 5 milyon 542 bin dolar. Mandalina yüzde 144 artış, 3 milyon 403 bin dolar. Limon yüzde 17 artış, 3 milyon 465 bin dolar.