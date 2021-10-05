İhracatçıya kefalet desteği geliyor

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Bu fonun, ihracatçıların teminat ve dolayısıyla kredi sorununa çözüm getireceğini ifade eden Gülle, oluşacak teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarının Eximbank üzerinden kullandırma imkanı açılacağını anlattı. Gülle, büyük bir sistemin kurgulandığına işaret ederek, “Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak bir havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak. Bu model, teminat mektubu sorununu ortadan kaldıracak. Şu anda teminat mektubu olmadan Eximbank’tan kaynak kullanmanız mümkün değil. Bu ihracatçıları ciddi şekilde kilitliyordu, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek veriyor ancak çok düşük değer üzerinden ipotekli olduğu için teminat yaratmakta ve kredi almakta zorluk yaşıyorlardı” dedi.

400 MİLYAR TL KAYNAK

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Bu konunun bankacılık sistemini bile etkileyecek kadar önemli bir reform olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu: “Buradaki sistemle teminat olmadan firmalarımızın İGF üzerinden alacakları kredilerle, ihracata oluşturulacak fon paralelinde 300-400 milyar liralık kaynak yaratma arzusundayız. Çünkü aylık ihracatımız artık 20 milyar dolar. Doğal olarak daha çok finansmana ihtiyaç var. Pandemi nedeniyle dünyada ham madde, lojistik ve enerji maliyetleri çok yükseldi. Bunların hepsinin getirdiği yükleri çözecek bir fonumuz var. İhracatçının kendine güvenen bir sistemi var. Bu sistem ihracatçının yaktığı ışığın dibine ışık vermesidir.”