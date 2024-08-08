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İhracatçıya 5 milyar liralık ek destek yolda

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#Ömer Bolat#İstanbul Hazır Giyim Ve Moda Fuarı#IFCO
İhracatçıya 5 milyar liralık ek destek yolda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatçıların yanında olduğunu belirterek, “Size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği daha talep ettik. Onu da alınca sizlere daha çok ihracat destekleri vereceğiz” dedi.

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Bolat, İstanbul Fuar Merkezi’nde altıncısı düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) açılışına katıldı. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Yüzde 5.7 büyüme oranıyla Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkelerden oldu. Bu büyümenin 1.6’sını siz kıymetli ihracatçılar sağladınız” diye konuştu.

İMKÂNLARI ZORLUYORUZ

Ticaret Bakanı Bolat ihracat desteklerine ilişkin şunları söyledi: “Yılbaşında 38 milyar liralık bütçemizin yüzde 60’ını ihracat desteklerine ayırmıştık. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum ki size ayırdığımız bütçeyi daha da artırmak için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ilave 5 milyar liraya yakın bir bütçe desteği talep ettik. İnşallah onu da alınca sizlere daha çok destek vereceğiz. Hedef ülkelerde yüzde 70 destek veriyoruz, hedef sektörlerde bu yüzde 75’e çıkıyor. Dolayısıyla IFCO da dahil bütün uluslararası fuarlarda ihracatçılarımızın başarılı olması için bütçe imkânlarımızı sonuna kadar zorluyoruz.”

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#Ömer Bolat#İstanbul Hazır Giyim Ve Moda Fuarı#IFCO

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