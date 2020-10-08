İhracatçıya 4 yıllık yeşil pasaport

Yurt dışına 500 bin dolarlık mal satan ihracatçılara 2 yıl süreyle verilen yeşil pasaportlar, dün itibariyle artık 4 yıl süreyle verilmeye başlandı. Ayrıca çeşitli nedenlerle yeşil pasaport hakkını kaybeden ihracatçının yenisini almak için 10 yıl bekleme süresi ise 4 yıla indirildi. İhracatçıya yeşil pasaport verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamış ve pasaport süresi 2 yıl olarak belirlenmişti. Ancak geçen yıl Aralık ayında ilgili kanunda yapılan değişiklikle yeşil pasaport süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılırken uygulama dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi. İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslarda yapılan değişiklikle ayrıca yeşil pasaport hakkını kaybeden ihracatçının, yeniden alabilmesi için gereken 10 yıllık bekleme süresi de 4 yıla indirildi. Ayrıca yeşil pasaport başvurusu yapan kişilerin ihracatçı firmanın yetkilisi olduklarına dair ihracatçı birliklerindeki sorumlu kişiler de değiştirildi. İlk düzenlemede ihracatçı birliği başkan ve görevlendireceği başkan yardımcısı sorumlu kılınırken, dün yapılan değişiklikle sorumluluk birlik genel sekreter ve genel sekreter yardımcısına verildi.

500 BİN $ İHRACAT YAPANA

Yeşil pasaport hakkı ilk düzenlemede asgari 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firmalara verilirken geçen yıl yapılan değişiklikle alt sınır 500 bin dolara indirilmişti. Böylece son 3 yılda, ihracatı yıllık ortalama 500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1; 10 milyon dolar üzeri ile 25 milyon dolar arasında olan firmaların 2; 25 milyon dolar üzeri ile 50 milyon dolar arasında olan firmaların 3; 50 milyon dolar üzeri ile 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört; 100 milyon dolar üzerinde olanların ise 5 yetkilisine yeşil pasaport verilebiliyor.

KOMŞULARA 10.8 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan’a 10.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 12 milyar 441 milyon dolar seviyesindeydi. 9 aylık dönemde en fazla ihracat 5 milyar 15 milyon 967 bin dolarla Irak’a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 738 milyon 643 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 241 milyon 788 bin dolarla Yunanistan takip etti. Bu dönemde en az ihracat ise 670 milyon 985 bin dolarla Suriye’ye gerçekleştirildi.