İhracatçılardan fuar çıkarması

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 95 bin ihracatçının Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi faaliyetleriyle Covid-19 sürecinde ihracatçılara destek olmayı sürdürüyor. Mobilya sektörünün Çin merkezli ilk sanal fuarı “Furnistry 2020 Sanal Fuarı” ve yine Çin’de gerçekleşen pandemi dönemindeki ilk milli ve fiziki katılım fuarı “CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı”nın online açılışı, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda TİM ve İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirildi.

“Furnistry 2020 Sanal Fuarı” Türkiye’nin önde gelen 50 mobilya firmasını 27-30 Temmuz tarihleri arasında uluslararası satın alımcılarla B2B iş görüşmeleri için buluştururken, Çin’de fiziki olarak düzenlenen “CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı”na ihracatçılar 11. kez milli katılım gösterdi. 18-21 Mart tarihleri arasında planlanan ancak pandemi nedeniyle 27-30 Temmuz tarihlerine ertelenen “CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı”nda, 45 ihracatçı firma, ürünlerini 4000 metrekarelik alanda sergilerken, Türkiye’nin farklı lokasyonlarından tüm dünyaya sanal fuar aracılığıyla ulaşmış olacaklar. Açılışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç katıldı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM ETTİK

Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle,pandemiyle dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen dijitalleşmenin önemini daha önce fark ederek TİM’in dijital dönüşümünü gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Gülle, sözlerine şöyle sürdürdü: ” Bünyemizdeki Dijital Dönüşüm Ofisi ile işimizi dijitale taşıdık. AloTİM Çağrı Merkezi ile ihracatçılarımızın soru ve sorunlarına 7/24 esasıyla yanıt veriyoruz. Yeni nesil web sitemiz ve aplikasyonumuz ile ihracatçılarımıza hedef pazarlarımıza ilişkin raporlar, pazarlarımıza dair haberler ve güncel ihracat rakamlarını sunuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak pandemi döneminde ilklerin öncüsü olmaya devam ettik. İlk Sanal Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlar, Sanal Ödül Törenleri, Export Talks Buluşmaları ve hatta yakında düzenleyeceğimiz sanal yarışma ile ticaret diplomasisi faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımız, tüm bu süreçte ihracat ailesinin hep yanında oldu, bizleri her zaman destekledi. 95 bini aşkın ihracatçımız adına Bakanlığımıza tüm bu destekler için teşekkürlerimi arz ediyorum. İhracat ailesi olarak hem sahada hem sanalda, İhracatla Yükselen Türkiye için mücadele ediyoruz.”

MOBİLYA SEKTÖRÜ HAZİRAN’DA PANDEMİ ÖNCESİNDEKİ İHRACATINI AŞTI

Çin’in küreselleşmenin etkisiyle ürettiği ve ithal ettiği ürün profilinin hızla değiştiğini belirten Gülle, “Türk ihracatçısı da özellikle mobilya sektöründe katma değer yaratan ürünleriyle Uzak Doğu’yu yakın edecek güce sahip. Mobilya, 3,5 milyar dolarlık ihracatıyla en yüksek tutarda dış ticaret fazlası verdiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Son 10 yılda hava taşıtlarında kullanılan mobilya ihracatı 65 katına çıkarken, somya ihracatı 5,5 katına, ahşap iskeletli mobilya ihracatı ise 3 katına çıktı. Mobilya sektörümüz, geride bıraktığımız haziran ayında ihracatını yaklaşık yüzde 50 artırarak pandemi öncesindeki ihracatının da ötesine geçti. Türkiye Tanıtım Grubumuzla 2020 yılında Türk Mobilyasının Video Haritalama İle Tanıtımı ve Türkiye Mobilya Tasarım Tanıtım projelerini gerçekleştiriyoruz. Bu projelerle Türk mobilyası marka algısına değer katıyoruz. Önümüzdeki dönemde, mobilya üreticilerimizin inovatif vizyonuyla üretim ve ihracat rakamlarını katlayacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

ÇİN’E İHRACATIMIZI YÜZDE 150 ARTTIRDIK VE BU ARTIŞ KATLANARAK DEVAM EDECEK

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise “ Bugün 45. Uluslararası Çin Mobilya Fuarı CIFF ve ilk Mobilya Sanal Fuarı Furnistry 2020’nin açılışı ile iki ilki bir arada gerçekleştiriyoruz. Türkiye milli katılımı olarak da 45 firmamız ile 4 bin metrekarede sektörün bu ilk fiziki fuarında yerimizi aldık. Salgın sonrası Türkiye’nin ilk milli katılım organizasyonunu da şükürler olsun ki mobilya sektörü gerçekleştirdi ve burada tüm dünyadan meslektaşlarımıza Türkiye mobilya sektörünün ne kadar güçlü olduğunu gösterme fırsatı yakaladık.Bugün dolaylı 500 bin kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, üretim, istihdam ve yerel kalkınma dostu stratejik bir sektör. Sadece iç Pazar için değil, dünya pazarlarıyla kıyasladığımız vakit, dünyada mobilya üreticisi kimliği ile öne çıkan İspanya, İsveç, Danimarka gibi birçok ülkeyi geride bırakan sektörümüz, 12 milyar dolarlık üretimde dünyanın en büyük 13’üncü üreticisi konumunda. Üretim dostu olan hem de katma değerini artırmanın mümkün olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Tasarımla ve marka ile ürettiğimiz ürünleri, alım gücü yüksek pazarlara katma değeri daha yüksek bir şekilde satma imkanımız hep var. Bugün ortalama 2.8 dolar olan kilogram satış bedelini 7 dolarlara çıkarmayı amaçlıyoruz. İhracatımızı da 20 yılda 22 kat artırarak 160 milyon dolardan 3.5 milyar dolara çıkardık. Ancak maalesef pandemi nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs’ta iç ve dış pazar satışlarımız durmasına rağmen, Haziran’a hızlı bir giriş yaptık ve ihracatımızı tam yüzde 48 artırdık. Haziran ve Temmuz performanslarımız, bu yıl yaklaşık 4 milyar doları yakalayacağımızı gösteriyor. Önemli pazarlardan olan ABD’de kısa ve orta vadede 3 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bunun için stratejik yol haritamız da hazır. Aynı şekilde, Çin’e yönelik ihracatımız da istikrarlı artışı sürdürüyoruz. Birçok sektörün gözü kulağı da Çin pazarında olacak. Biz de bu gelişmeden pay almak için Çin’e ayrı bir önem atfediyoruz. Çin’e olan ihracatımız 2019 yılının Haziran ayına göre yüzde 150 artış gösterdi. İnşallah bugünkü organizasyonlarımızdan sonra bu artışımız katlanarak devam edecektir“ dedi.