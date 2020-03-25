İhracatçılara kredi ve sigorta kolaylığı

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı. İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacak. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecek. Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacak.

SİGORTA LİMİTLERİNDE AVANTAJ

Reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacak. Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı. Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacak. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.” Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda ihracatçıların azalan siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve istihdam kaybı yaşamamaları için destek programımızı devreye aldıklarını belirtti. Güney, üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin azalmasından dolayı birikecek stoklarına ilişkin finansal çözüm üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

TİM’DEN MASKE VE DEZENFEKTAN SEFERBERLİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüsle mücadeleye destek olmak için 61 ihracatçı birliğiyle beraber üretim seferberliği başlattı. TİM, milli ve yerli üretimle, sağlık çalışanları başta olmak üzere Türkiye genelinde maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. “Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla başlayan üretim kapsamında; 1 milyon adet tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretilecek.TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yaşanan maske ve dezenfektan tedarik sıkıntısını aşmak için seferberlik başlatıyoruz” dedi. İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise “Bu süreci atlatmak için tüm sektörün sorumluluk alması gerekiyor” dedi. İKMİB Başkanı Adil Pelister de, “İKMİB üyelerinden tonlarca dezenfektan ürününü, Sağlık Bakanlığı’mızın emrine sunuyoruz” diye konuştu. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de şunları söyledi: “Firmalarımızın yurtiçinde hammaddeye kolay erişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.”