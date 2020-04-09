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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 15:07,Son Güncelleme:/

İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıld

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İhracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlatıld
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "İhracatta yerinde gümrükleme uygulamamızdan sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ihracatçılarımız için ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdik" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, temassız ticaret kapsamında daha hızlı, güvenli ve sağlıklı bir ticaret için modern gümrükleme yöntemlerini hizmete sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

İhracatta yerinde gümrükleme uygulamasını daha önce başlattıklarını hatırlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici ihracatçılarımız için ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da hayata geçirdik. Firmalarımız tüm gümrükleme işlemlerini, eşyayı gümrük müdürlüğüne getirmeksizin, belge ve insan teması olmadan kendi tesislerinde en hızlı biçimde tamamlayabilecek. İhracatçılarımızı yerinde gümrükleme kolaylıklarını kullanmaya davet ediyoruz."

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