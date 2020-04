İhracatçılar bilgi merkezi kurdu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de kendini gösterdiğini hatırlattı ve “İlk vakadan yaklaşık bir ay sonra oldukça uzak bir ülkede, Filipinler’de ve yaklaşık 2.5 ay sonra da Avrupa kıtasında, Fransa’da koronavirüse rastlandı. Bu virüsün çok kısa zamanda yayıldığı anlamına geliyordu. 11 Mart günü ise maalesef ülkemizdeki ilk koronavirüs vakası açıklandı” dedi.

TEDBİRLERİ ALMALIYIZ

Hakkı Bahar, insanların son derece mobil oldukları, sosyal yaşamın uluslararası boyuta ulaştığı, ülke sınırlarının son derece şeffaf hale geldiği günümüz şartlarında virüsün insandan insana çok kolayca ve kısa sürede yayıldığını dile getirdi. “Bu görünmez düşman uzaklık ve sınır tanımıyor, bu nedenle savaşmanın en etkili yolu sosyal mesafeyi korumak ve kişisel temizliğimize özen göstermek” diyen Bahar şöyle devam etti: “Virüse her an yakalanabilecekmiş gibi daha da önemlisi virüsü bir taşıyıcı olarak yayabilecekmişsiz gibi dikkatli davranmak ve bunlara uygun tedbirler almak bu sürecin en önemli anahtarı. Evden çıkmayıp diğer kişilerle temasımızı minimuma indirerek virüsün yayılım alanlarını daraltmak mümkün. Hepimiz için bu önlemleri almak kişisel bir tercih değil bir zorunluluk, bir sorumluluktur. Kendimiz için değilse bile bizler evimizdeyken sokaklarımızı temizleyen, güvenliğimizi sağlayan, marketlerde, eczanelerde ihtiyaçlarımızı temin eden, bizler için hastanelerde görev yapan, hala dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar için, çocuklarımız için, büyüklerimiz için zorunlu olmadıkça evde kalmalıyız.”

MOBİL UYGULAMA

Üyelerle her an bağlantıda olabilmek için daha önceden kurmuş oldukları BAİB mobil uygulamasını şu an çok daha aktif bir şekilde kullandıklarını belirten Hakkı Bahar, “Üyelerimizin telefonlarındaki marketlerden ücretsiz olarak indirebilecekleri android ve ios işletim sistemlerinde kullanılabilen mobil uygulamamız sayesinde tüm üyelerimizin bir telefon uzağındayız. Tüm duyurularımız, bildirimlerimiz ayrıca ihracat rakamları, GTİP numarası sorgulama, üye bilgi sistemine erişim, resmi gazeteye erişim gibi bilgileri de üyelerimizin kullanımına sunmaktayız” şeklinde konuştu.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Bahar yaptıkları çalışmalar için şunları söyledi: “Diğer taraftan, kriz dönemlerinde özellikle ortaya çıkan bilgi kirliliğini önlemeye katkı sağlamak, firmalarımızın hızlı bir şekilde doğru bilgiye ulaşabilmesini sağlamak adına hem web sayfamızda hem mobil uygulamamızda koronavirüs bilgi edinme merkezi oluşturduk. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar, yürürlüğe konan uygulamalar, gümrük kapılarındaki son durumlar, açıklamalar ve bilgilendirmelere mobil uygulamamızdan ulaşılabilecek bu bilgi merkezinde güncel olarak yer vermekteyiz. Bu kapsamda, tüm firmalarımıza mobil uygulamamızı telefonlarına indirerek, gelişmeleri yakından takip etmelerini öneriyorum. Bugün, sadece ülkemizde değil tüm dünyada hayatın tüm alanlarını felç eden, herbirimizin günlük yaşamını son derece etkileyen bir tehlike ile karşı karşıyayız. Maalesef henüz bu tehlikenin kesin bir çözümü yok fakat bir önlemi var: evde kalmak. Bu zor günlerin, milletçe ortaya koyacağımız dikkat ve fedakarlıkla üstesinden geleceğimize olan inancımla lütfen zorunlu olmadıkça evden ayrılmayın diyor, sağlıklı günler diliyorum.”

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİNE GEÇİLDİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak hem üyelerin hem de personelin sağlığını korumak ve toplum sağlığının korunmasına destek olabilmek adına uzaktan çalışma modelini uygulamaya koyduklarını belirten Hakkı Bahar, “Söz konusu model kapsamında, tüm işlemler öncelikle online olarak yapılmakta, yalnızca online veya uzaktan yapılması mümkün olmayan işlemler hizmet binamızda dönüşümlü olarak görev yapan minimum personelimiz tarafından yürütülmektedir. Bu süreçte birliğimiz bünyesinde üyelerimize sunulan tüm hizmetlerimizin aksama yaşanmadan devam etmesi yönünde azami gayreti sarfediyoruz” diye konuştu.