İhracatçıdan pes etmek yok mesajı

Haberin Devamı

Sanayinin ve ihracatın önündeki yapısal sorunlar, yeşil ve dijital dönüşüm, ihracattaki riskler ve fırsatlar, yükselen korumacılık duvarları, konjektürel gelişmeler, lojistik gibi sektördeki güncel gelişmeleri değerlendiren sektör temsilcileri toplantıya katılan ihracatçı firmalarla sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı. Toplantı; Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı Burak Önder, EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkan Vekili Utku Şahin, Türkiye Oyuncakçılar Derneği (TOYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Akar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Haberin Devamı

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, dünya genelinde yaşanan daralmalardan Türkiye ihracatının da etkilendiğini kaydetti. Özger, “Sanayici ve ihracatçılar olarak krizlerden geçtik ama asla pes etmedik. Birlik beraberlik içinde, bu zor dönemlerin üstesinden geleceğiz. Asla karamsar olmadan gideceğimiz organizasyonlarda, fuarlarda, heyetlerde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yakın coğrafyayla ilişkilerimizi daha da sıklaştırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Avrupa’daki ihracat payımızı da artırmayı hedefliyoruz” dedi.