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İhracatçı firmaları rahatlatan karar çıktı

#İhracat#Maliye#CEZA
İhracatçı firmaları rahatlatan karar çıktı

İhracat bedellerini yurda zamanında getiremeyen firmalara kesilen idari para cezalarına ilişkin mahkeme önemli bir karar verdi. 2,5 milyon lira ihracat yapan bir firmaya kesilen 128 bin liralık para cezası iptal edildi.

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30 yıla yakın bir süredir faaliyet yürüten Balrium Enerji şirketi, yurtdışına da ürün gönderiyor. Firma, bir süre önce 2.6 milyon liralık ihracat yaptı. Yasa gereği yapılan ihracat bedelinin 180 gün içinde yurda getirilip, ihracat işleminin kapamasının yapılması gerekiyor.

MALİYE İHBAR ETTİ

Şişli Vergi Dairesi, şirket hakkında ihbarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma sonrası geçen 29 Eylül’de karar verdi. Kararda, şirketin, Türk Parasını Koruma Kanunu’na aykırı hareket ettiği kaydedildi. Kararda, yapılan ihracat bedelinin yüzde 5’ine denk gelen 127.966 lira idari para cezası kesildi.

ŞİRKET DAVA AÇTI

Kesilen ceza 6 Ekim’de şirkete tebliğ edildi. Gelen ceza ile şaşkına dönen şirket yetkilileri dava açtı. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, kesilen idari para cezasının haksız olduğu savunuldu. Dava dilekçesinde, şirketin yaptığı ihracat işlemlerinin 30 bin doların altında kaldığı, yasa gereği de 30 bin doların altında kalan ihracat beyannameleri için bildirim zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

CEZA İPTAL EDİLDİ

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İtirazı değerlendiren hakimlik geçen 29 Kasım’da karar verdi. Hakimlik, kesilen cezayı iptal etti. Kararda, ceza işleminin, usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Av. Yasemin Bal, benzer sorunu bir çok firmanın yaşadığı kaydetti. Av. Bal, anılan kararın bir çok firmayı rahatlattığını söyledi.

 

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#İhracat#Maliye#CEZA

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