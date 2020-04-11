İhracatçı firmalara mağduriyet önlemi

İVEDİLİKLE DOLAŞIMA SOKUN

Bakanlığın acil koduyla yayınlanan genelgesinde, koronavirüs salgınından kaynaklı olarak uluslararası ticarette yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın muhtelif sebeplerle geri gelmesi nedeniyle ihracatçı firmaların mağduriyet yaşadığı belirtildi. Genelgede, söz konusu mağduriyetin önlenmesi için ihracatçı firmaların talebi doğrultusunda geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerin serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere halel getirmeyecek şekilde öncelikli olarak tamamlanması gerektiğini bildirdi. Bakanlık ihracatçı birlikleri, vergi dairesi ve gümrük müdürlükleri gibi kurumlarda yapılması gereken yazışmaların vakit kaybedilmeden ivedilikle gerçekleştirilmesini istedi. Koronavirüs salgınının yayılmasının ardından ihracatçıların risk nedeniyle bazı ürünlerin geri gönderilmesi, sınır kapılarının kapalı olması, hammadde girişinin olmaması, boş konteyner bulunmaması gibi nedenlerden dolayı sıkıntı yaşadığı gündeme gelmişti.