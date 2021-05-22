İhracatçı çelikte çözüm arayışında

Çin hükümetinin çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13’lük vergi desteğini kesmesi, zaten artış eğiliminde olan hammadde fiyatlarını daha da yukarı seviyelere çekti. Geçen yılı 2.5 milyar dolar ihracatla kapayan ev ve mutfak eşyaları sektörü de Çin’in çelik ithalatındaki vergi desteğini çekmesinden ötürü önünü göremiyor.

EVSİD Başkanı Talha Özger, “Çin’in bu hamlesi ile çelik fiyatları aniden arttı. Bu rekabetçi fiyatlarla mücadele etmemizi engelliyor. Sektörün üretimde ihtiyacı olan toplam çelik miktarının yüzde 90’dan fazlasını yurtdışından tedarik ediyoruz. Anlaştığımız ürünlerde, fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde nakledilmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrüklerimizde de yüzde 12 vergi var. Devletimizden beklentimiz, en azından bu dönemde bu vergiyi geçici olarak askıya alması” diye konuştu.

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