İhracata sanal fuar desteği

Tekstil, Hazır Giyim, Deri, Halı Sektörlerinin İhracatçı Birlik Başkanları ile videokonferans yoluyla toplantı yapan Pekcan, başkanların görüş ve önerilerini aldı. Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada pandemiden sonraki sürece iyi hazırlanmak gerektiğini vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Bu süreçte daha önce yapmak isteyip de yapamadığımız alt yapımızı hazırlayabiliriz, lojistik merkezleriyle ilgili çalışmalarımızı tamamlamamız lazım. İhracat Genel Müdürlüğümüzün sanal fuarlarla ilgili bir çalışması var. Sanal fuarlar, bire bir toplantılar ve sanal ticaret heyetleriyle ihracatçılarımıza yeni fırsatlar yeni imkanlar sağlayabiliriz. Belki fabrikalarınızın da sanal ortamda ziyaret imkanıyla tanıtımını sağlayacağız. Türkiye Tanıtım Grubu’nu (TTG) da aktifleştirebiliriz.” Pekcan, bu dönemde ihracatçının finansmana erişiminin de önemli olduğunu belirterek, Türk Eximbank’ın bu bağlamda ihracatçılara mümkün olan en az maliyetle en fazla desteği vermesi için çalıştıklarını söyledi.