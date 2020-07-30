İhracata haziran dopingi

Türkiye İstatik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan haziran ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar olurken, ithalatı yüzde 8.3 artışla 16 milyar 308 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 17 azalarak, 2 milyar 846 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran 2019’da yüzde 77.2 iken, bu yılın haziran ayında yüzde 82.6’ya yükseldi.

6 AYLIK VERİLER

Yılın ilk 6 ayında ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.1 azalan ihracat, 75 milyar 21 milyon dolara geriledi. İthalat ise yüzde 3.2’lik düşüşle 98 milyar 895 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ocak-haziran döneminde yüzde 73.2 artarak, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ocak-haziran 2019’da yüzde 86.5 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75.9’a geriledi. İhracatta, haziran ayında imalat sanayisinin payı yüzde 94.5 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6 oldu. Ocak-haziran döneminde de ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94.2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.7 olarak hesaplandı. İthalatta, haziranda ara mallarının payı yüzde 73.7, sermaye mallarının payı yüzde 14.7 ve tüketim mallarının payı yüzde 11.4 oldu. Ocak-haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75.7, sermaye mallarının payı yüzde 13.7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

En çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeye 1 milyar 290 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya’yı sırasıyla 1 milyar 12 milyon dolarla Birleşik Krallık, 790 milyon dolarla ABD, 701 milyon dolarla Irak, 628 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8’ini oluşturdu.Ocak-Haziran döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 619 milyon dolarla ABD, 4 milyar 455 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolarla Irak ve 3 milyar 602 milyon dolarla İtalya izledi.

İTHALATTA ÇİN

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Haziranda Çin’den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 527 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 183 milyon dolarla Rusya, 907 milyon dolarla Irak ve 779 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.8’i oldu. Yılın ilk 6 ayında da ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 113 milyon dolarla Almanya, 8 milyar 731 milyon dolarla Rusya, 6 milyar 61 milyon dolarla ABD ve 3 milyar 856 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38.6’sına ulaştı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat haziranda bir önceki aya göre yüzde 15.3, ithalat yüzde 8.9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6.4, ithalat yüzde 9,3 geriledi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı haziranda yüzde 3.2 olurken, ocak-haziran döneminde yüzde 3.5 oldu.