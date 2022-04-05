İhracat tam gaz

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Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Ticaret Bakanlığı veri bültenine göre 2022 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19.8 artışla 22 milyar 708 milyon dolar, ithalat yüzde 31 artışla 30 milyar 948 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 6.9 puan azalarak yüzde 73.4 olurken, enerji ithalatı hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı 4.5 puan yükselerek, yüzde 95 oldu. Ocak-Mart döneminde ise ihracat yüzde 20.8 artışla 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42.1 oranında artışla 86 milyar 681 milyon dolar oldu.

İTHALATI ENERJİ YÜKSELTTİ

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta 2021 yılında yakalanan ivmenin 2022 yılında da devam ettiğini vurgulayarak, “Geride bıraktığımız mart ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19.8 artışla 22.7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3’te 3 yapmış olduk. Mart ayı ithalatımız ise 30.9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalat rakamında enerji ithalatı önemli bir yer tutmaktadır. Bu gelişmelerle mart ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53.6 milyar dolara yükselmiştir. Bu noktada, enerji ithalatı konusuna ayrı bir başlık açmakta fayda görüyorum. Ocak-mart dönemi ithalat artışımızda petrol ve doğal gaz başta olmak üzere emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışlar etkili olmuştur. Nitekim, küresel emtia fiyatları bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41.8 artış göstermiştir. Diğer taraftan, ocak ayında 76 dolar olan brent petrol fiyatları mart ayında yüzde 70.2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükselmiştir. Benzer şekilde Avrupa doğalgaz fiyatları da bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 313 gibi oldukça yüksek bir oranda artış göstermiştir” diye konuştu.





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Türkiye’nin geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Mehmet Muş, “2022 yılının devamında da bu güçlü performansın süreceğine ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. 235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

'10 MİLYAR DOLAR ARTIDAYIZ'

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, tarihimizin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirterek, “Bu ay 20 sektör ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren sektörler 2.9 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2.7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ve 2.2 milyar dolarla çelik sektörü oldu. 2022 yılı hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre her ay 2.1 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması, son derece önemli. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz” dedi.





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Bakan Muş stokçulara karşı yaptığı uyarıda da, “KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışan tüccarımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Ama stokçuluk yapan, bir takım manipülatif fiyat artışlarına girişen art niyetli kişilerin de peşini bırakmayız. 81 ilde tüm denetim elemanlarımız sahada, teftiş kurulumuz teyakkuz halinde. Sektör sektör inceliyoruz bakıyoruz. Kanunlara aykırı şekilde etiket oyunlarıyla başka birtakım spekülatif hareketler yapanlara kanun çerçevesinde çok ağır bedeller ödeteceğiz” ifadelerini kullandı.