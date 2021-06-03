İhracat tam gaz

Türkiye ilk 5 ayda ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.2 arttırarak 85.2 milyar dolar seviyesine taşıdı. Mayıs ayında ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolar oldu. Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı. Bu yılın ilk 4 ayında ihracatta görülen güçlü performansın mayıs ayında da devam ettiğini belirten Muş, “Tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değerine ulaştık. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193.3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır” ifadesini kullandı.



TABANA YAYILIYOR

Bu yıl, normalleşme adımlarıyla, Orta Vadeli Program’da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyar doları da aşarak ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Muş, şöyle devam etti: “İthalatımız ise mayıs ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 54 artarak 20.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 7.8 puan artışla yüzde 82.3’e yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs’ında geçen yılın aynı ayına göre 5.6 puan artışla yüzde 80’e yükseldi. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Beş aylık dönemde ihracat yapan firma sayısı yüzde 12.2 artışla 71 bin 618 olmuştur.”



TÜRK LİRASI İLE TİCARET

Muş, geçen yılın aynı ayına göre mayıs ayında görülen İtalya’ya yüzde 110’luk, İspanya’ya yüzde 170’lik ve Polonya’ya yüzde 90’lık ihracat artışlarının dikkat çekici olduğunu belirterek, “Mayıs ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,1 artışla 6,8 milyar dolara ulaşırken, söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 41,3’ünü oluşturmuştur.” diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, ikili ticarette Türk Lirası’nın payını artırmaya devam ettiklerini dile getiren Muş, “Mayıs ayında Türk Lirası’yla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 179 olurken, Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 13.5 milyar lira düzeyini aşmıştır” diye konuştu.

‘KÜRESEL RİSKLERİ TAKİP EDİYORUZ’

AŞILAMA sürecine bağlı olarak 2021 yılının, koronavirüs salgınının etkilerinin azalıp ekonomilerin tekrar rayına oturacağı bir yıl olmasının beklendiğini ifade eden Mehmet Muş, bu yılın özellikle dış ticarete ilişkin öncü göstergeler bakımından küresel ekonomide bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. Göstergelerdeki olumlu gidişata rağmen özellikle belirli sektör ve bölgeler bakımından salgının küresel ekonomideki etkisinin bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini anlatan Bakan Mehmet Muş, dış ticaret stratejisini belirlerken küresel riskleri çok yakından takip ettiklerini vurguladı.



Grafik: Ümit ATALAY



İHRACAT ODAKLI BÜYÜME

Türkiye’nin salgın koşullarında yüzde 7’lik büyümesini küçümseyenler, bu başarıyı değersiz göstermeye çalışanlar olduğunu belirten Mehmet Muş, şu ifadeleri kullandı: “Hatta ‘Bu büyüme gerçek olamaz’ diye hezeyanlarda bulunanlar var. Türkiye’nin elde ettiği her başarıda üzülenlerin, birtakım siyasi saiklerle, akıl ve izan dışı değerlendirmelerini ibretle izliyoruz. Sanki dünyada ölümcül virüs yokmuş, sanki Türkiye bu pandemiyle mücadele etmiyormuş gibi değerlendirmeler yaparak Türkiye ekonomisine yönelik haksız birtakım ithamlarda bulunulmaktadır.” Bakan Muş, ihracattaki ivmenin, gerek cari açığın kapanarak ekonominin temellerinin sağlamlaşması gerekse daha fazla üretim ve istihdama dönüşmesi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Bizler, ihracat odaklı ekonomik büyüme modelimizin daha da sağlamlaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hükümetimizin kararlı politikaları ve iş dünyamızın başarılı yatırımlarıyla 2021’de ekonomimizdeki yükselişe birlikte şahit olacağımıza inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

‘BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ihracatla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Son 12 ayda 193 milyar 267 milyon dolar ihracat ile yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah 200 milyar dolarlara hep birlikte ulaşacağız. Mayısta miktar bazında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37.1 artarak 14.7 milyon ton oldu. Geçen yılın mayıs ayına göre 25 sektörümüzün ihracatını arttırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz 1 milyar 745 milyon dolar ile, tarihinin en yüksek aylık ihracat performansına imza attı. Bu ay 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz liderliğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon dolara ulaşan otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz ise üçüncü oldu.”

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