İhracat pazarları elektrikleniyor

ROMANYA’DA FİLO BÜYÜDÜ

Karsan geçtiğimiz yıl Romanya’nın Suceava kenti için yapılan elektrikli minibüs ihalesini kazanmasının ardından, sözleşme kapsamında yer alan 10 adet Jest Electric aracını kente teslim etti. Romanya’nın farklı şehirlerinde yollarda olan ve Suceava’da halihazırda 5 adet Jest Electric aracı ile hizmet veren Karsan, filosunu 15 adete yükseltti. Söz konusu ihale sözleşmesinde opsiyonel olarak yer alan 7 adet Jest Electric için de sipariş alan Karsan, bu araçları ise 2021’in ilk çeyreği içerisinde teslim etmeyi hedefliyor. Karsan’ın Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom tarafından gerçekleşen teslimatla Jest Electric’lerin Romanya Suceava Belediyesi’nde kullanımına başlanacak.

GHENT’TE ÇEVRECİ ATAK

Çevre duyarlılığını yeşil bina etiketi ile taçlandıran Zuiderpoort, daha önce dizel otobüslerle aldığı hizmeti Karsan Atak Electric ile değiştirerek, ulaşımda da ekolojik ayak izini azaltmak adına önemli bir adım atmış oldu. Bu kapsamda 2 adet Atak Electric otobüs, Belçika’nın Ghent şehrinde bulunan ve kente özel taşımacılık çözümleri sunan Keolis şirketine teslim edildi. Geçtiğimiz yılın aralık ayında gerçekleşen teslimat ile Keolis şirketi, toplu taşıma hizmetini 63 bin metrekarelik bir alanda ofis kompleksi bulunan Zuiderpoort ofis kompleksi çalışanları için vermeye başladı. Karsan’ın Fransa bayisi HCI tarafından gerçekleşen bu teslimat; Atak Electric’in ilk kez Belçika’da kullanıma başlaması açısından önem taşıyor.

PERFORMANS VE ÇEVRECİ ÇÖZÜM

YÜKSEK manevra kabiliyeti ve yolcu konforuyla dikkatleri üzerine toplayan Jest Electric, 170 beygir güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kilovatsaatlik bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren Jest Electric’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10.1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Jest Electric, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.