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HABERLEREkonomi Haberleri

İhracat ‘pamuk ipliğine’ bağlı

#Hazır Giyim#İhracat#Hammadde
İhracat ‘pamuk ipliğine’ bağlı

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları hammadde fiyatlarında yaşanan artışla ilgili ortak çağrıda bulundu.

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Sektör temsilcileri, yerli pamuk ve pamuk ipliği üreticilerinin ihracata odaklandığını, iplik ithalatına uygulanan ek vergiler nedeniyle ise yurtiçinde işleyecek hammaddeye ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtti. Son bir yılda pamuğun fiyatının dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86.6 artış gösterdiğini belirten İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Pamuk ipliğini yurtiçinden uluslararası piyasalara göre 0.80 -1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışının yanında tedarikte ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yerli iplik ve kumaş almak için yüzde 10’a kadar fazla ücret ödemeye hazırız. Talebimiz pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması ve iplik ithalatında yüzde 9.2’leri bulan ek vergilerin kaldırılması” dedi.

Çin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Mustafa Gültepe, ham maddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarının altını çizdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak –Ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68.4, 2019’a göre ise yüzde 30.4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz.

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Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6 – 7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16 – 17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazır Giyim#İhracat#Hammadde

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