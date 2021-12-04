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İhracat kuyruğu

#İhracat#TIR#Sınır Kapısı
İhracat kuyruğu

Türkiye’nin farklı bölgelerinden yükledikleri ihraç yükleri Avrupa ülkelerine götürmek için yola çıkan TIR’lar Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 19 kilometrelik kuyruk oluşturdu, Kapıkule’de ise 2 bin 500 TIR çıkış için bekliyor. Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, TIR çıkışlarında geçen yıla oranla Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yüzde 56.23, Kapıkule’de ise yüzde 19.46 artış yaşandığını açıkladı.

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç ürünleri Avrupa ülkelerine götüren TIR’lar, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu 19 kilometreyi bulurken, Kapıkule’deki parklarda ise yaklaşık 2 bin 500 TIR çıkış için bekleyişini sürdürüyor. Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan geçen yılın 11 ayına göre bu yılın aynı döneminde ihraç yükü taşıyan TIR çıkışlarında yüzde 56.23 Kapıkule’de ise yüzde 19.46 artış olduğunu açıkladı. Kapıkule’den geçen yıl aynı dönemde 319 bin 22 TIR çıkış yaparken, bu yılın aynı döneminde sayı 381 bin 350’ye ulaştı. Geçen yıl 114 bin 335 TIR’ın çıkış yaptığı Hamzabeyli’de ise bu yıl 178 bin 627 TIR çıktı.

İhracat kuyruğu

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TESLİMAT GECİKİYOR

Eskişehir’den Romanya’ya giden Coşkun Kaygısız ihracatın artmasıyla birlikte TIR kuyruklarının uzadığını belirterek, “24 saat dolmak üzere ve sıradayım. İnsani ihtiyaçlarımız genelde sıkıntı. Gece arabalara mülteciler kaçak biniyor” dedi. Selçuk Karaaslan ise, “2 gündür sıradayız. 22 kilometreden sıraya girdim. Normalde bu malı cuma günü teslim etmem gerekiyordu ama bu gidişle zor” dedi. İzmir’den yüklediği ihraç yükü Romanya’ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı’na gelen TIR şoförü Mesut Tüney de, “3 gündür sıradayım. Yüküm turşu. 20’nci kilometreden sıraya girdim. Sırada uyuyamıyoruz, arabanın başında nöbet tutuyoruz. Tuvalet yok tarlalara gidiyoruz” dedi. Çıkış yapmak için bekledikleri sırada göçmenlerin TIR brandalarını keserek gizlice araçlarına bindiğini söyleyen Tüney, “Bunlara bir önlem alınmalı” diye konuştu.

İhracat kuyruğu

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#İhracat#TIR#Sınır Kapısı

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