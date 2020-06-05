İhracat kapıları açılıyor

Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek ve etkileri en aza indirmek için alınan önlemler kapsamında Türkiye çok sayıda ülke ile olan sınır geçişlerini kapatma kararı almıştı. Aradan geçen süre zarfında alınan önlemlerin başarılı sonuçlar vermesi ile beraber normalleşme adımları da birer birer atılıyor. Bu kapsamda şubat ayının son haftasında kapatılan Irak ve İran sınır kapılarının dün itibari ile yeniden açıldığı duyuruldu.

DOLAŞIM SİSTEMİ

Irak ve İran’ın Türkiye’nin çok önemli iki ticari partneri olduğunu dikkat çeken Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, “Pandemi nedeniyle uluslararası ticaret olumsuz etkilendi. Hatta ilk günlerde sınır kapılarının karşılıklı kapanması ile çok sayıda TIR şoförü İran’da mahsur kaldı. Yoğun girişimler sonucunda yurda giriş yapabildiler. Geldiğimiz noktada sınır kapıları tekrar açıldı. Bu bizler ekonominin dolaşım sistemini oluşturuyoruz. Yeni bir damar daha açıldı. Çok memnunuz” dedi.

Sınır kapılarının kapalı olduğu yaklaşık 3 aylık dönemde büyük zorluklar yaşandığını belirten Şener, “İran tarafında demiryolu ticareti ile kayıplar telafi edilmeye çalışıldı ancak kapasite düşük kaldığı için istenilen sonuca ulaşılamadı. Irak tarafında ise işler biraz daha iyi gitti. Temassız ticaret uygulaması ile normal dönemin çok altına düşmedik” ifadelerini kullandı. Normal zamanda Irak’a günlük 1700 araç geçişi olduğunu söyleyen Şener, “Bu çok büyük bir ticaret hacmini getiriyordu. Ancak alternatif modellerle devam etmek aynı zamanda maliyetlerimizi de arttırdı. Şimdi bir kaç gün içinde Irak tarafının da gümrük işlerini düzene sokması ile eskisinden daha iyi şekilde ticaret devam edecek. Bizim çalışamadığımız dönemde karpuz ve sarımsak gelmediği için ikisinin de fiyatları uçmuş durumda” diye konuştu.

20 BİN ŞOFÖR ÇALIŞIYOR

Nakliyecilerin bu süreçte kendilerine alternatif güzergâhlar belirlemeye çalıştığını aktaran Fatih Şener, “Orta Asya’ya ulaşmak için Gürcistan ve Azerbaycan’dan yeni rotalar çizdik ancak maliyetler çok arttı ve bu durum bizim için sürdürülebilir değil. İran ve Orta Asya’ya toplamda 4 milyar doları aşan bir ihracatımız var. İran kısmında problem yok ancak Türkmenistan hala sınırlarını açmadı. Bu da bizim yıllık 40 bin civarındaki transit geçişimizi tehlikeye atıyor. Bu güzergahta 20 bin TIR ve şoför çalışıyor. Bunların hepsi doğudaki güzergahlara hakim ve o bölgede uzmanlaşmış. Hemen gelip batı hatlarında çalışamıyorlar” dedi.

TEMASSIZ TİCARETE SON VERİLDİ

Bir süredir kapalı olan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye’nin önemli ticaret ortakları olan Irak ve İran’a açılan gümrük kapılarımızın uluslararası yük taşımacılığına yeniden açılması ile birlikte, ticaretimizin aksamaması için devreye alınmış olan ‘temassız ticaret’ uygulamasına da son verilecektir. Söz konusu kararın ihracatçılarımıza, nakliyecilerimize, ulaştırma sektörümüze ve tüm ticaret camiamıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR İVME YAKALAYACAK

Pandemi sürecinde ihracatın aksamadan devam etmesi adına ek önlemler konusunda ilgili tüm bakanlıklara ile temas halinde olduklarını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Özellikle martın ikinci yarısından itibaren ihracatımızda tahmin ettiğimiz ölçüde yaşanan kayıp, mayısın ikinci yarısı ile birlikte pozitif ivme kazandı. Bu süreçte Irak ve İran sınır kapılarında devreye alınan temassız ihracatımız ile kesintisiz ihracat yapmaya devam ettik. Normale dönüş adımlarını ticaretimizde de görmeye başladık. Bu noktada, gümrük kapılarının açılması ihracatçılarımızı sevindirdi. İran ve Irak’ın yanı sıra, diğer gümrük kapılarının da açılması ile birlikte ihracatımız yukarıya doğru hızlı adımlarla çıkacak” diye konuştu.