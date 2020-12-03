‘İhracat hedefine adım adım’

Türkiye’nin kasım ayı ihracatı pandemi ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat ise yüzde 16.07 artışla 21 milyar 158 milyon dolar oldu. Twitter hesabından kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,“Kasımda dış ticaret hacmimiz yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76.0, altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86.3 olmuştur” dedi.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Türkiye ekonomisinin 3´üncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Pekcan, şunları kaydetti: “Türkiye, G20 ülkeleri (17 ülke) arasında en hızlı büyüyen ülke olarak pozitif ayrışmıştır. Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse de ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim.”

DÖRT ÜLKEDEN BİRİ

Küresel talep daralmasına rağmen ihracatın, geçen yılın kasım ayıyla aynı seviyede gerçekleştiğini aktaran Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, önemli pazarlarda kısıtlamaların geri geldiği, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı kasım ayında, ihracatta 16 milyar doların aşıldığını bildirdi. Gülle, şunları kaydetti: “Ülkemizin yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını, yılın son çeyreğine de taşıma arzusundayız. Küresel ticaretteki belirsizlik engelini, güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Özellikle dünyaya tıbbi ürün ihracatımızda dikkat çekici rakamlara ulaştık. Yılın 11 aylık döneminde koronavirüs ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı. Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. ‘Koşullar ne olursa olsun ihracatla yükselen Türkiye’ için mücadeleye devam ediyoruz.”

17 SEKTÖRDE YÜKSELİŞ YAŞANDI

Sektör performansları hakkında da değerlendirmede bulunan Gülle, kasımda önceki yılın aynı ayına göre 17 sektörün ihracatını artırdığını aktardı. Gülle, devamla şu değerlendirmelerde bulundu: “Yaş meyve sebze sektörü, 372 milyon dolarla tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 698 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz, liderliğini korurken, 1 milyar 638 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 523 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ise üçüncü oldu. Kasım ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 38 artışla 223 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, yüzde 24 artışla 1 milyar 228 milyon dolara ulaşan çelik, yüzde 18 artışla 165 milyon dolara ulaşan meyve ve sebze mamulleri sektörleri oldu.”

MÜCEVHERDE IRAK’A YÜZDE 270 ARTIŞ

Kasım ayında sektörlerdeki çarpıcı artışlara da dikkati çeken İsmail Gülle, şunları kaydetti: “Çelik sektörü, Hong Kong’a ihracatını 97 bin dolardan 53.3 milyon dolara çıkarırken, Arjantin’e ihracatını 36 katına çıkardı. Kasım ayında kimyevi maddeler sektörü ihracatımız, Malezya’ya yüzde 613, Nijerya’ya yüzde 329, Lübnan’a ise yüzde 300 artış gösterdi. Mücevher sektörünün Mısır’a ihracatı 15 katına çıkarken, Irak’a ihracatı yüzde 270 artış gösterdi.”

KASTAMONU DİKKAT ÇEKTİ

Kasım ayında 51 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gülle, şunları kaydetti: “En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu. En dikkati çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracatla Osmaniye’de oldu.”